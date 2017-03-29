Латвийский депутат объявил бойкот лифтам назло России

Часть депутатов и посетителей латвийского парламента вынужденно стали «приверженцами здорового образа жизни»: из-за неисправного лифта в новом здании Сейма они предпочитают лестницу, сообщает LNT. Однако член парламентской Комиссии по бюджету Имантс Парадниекс подчеркнул в интервью, что не пользуется лифтами из политических убеждений — чтобы сберечь электроэнергию и не «кормить» экономику России, у которой Латвия закупает часть энергоресурсов.