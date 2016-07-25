L'Expression
L'Expression: Чтобы следить за новостями о терактах во Франции, лучше включать RT
Французские телеканалы по указанию Высшего совета по мультимедиа слишком тщательно редактируют кадры с места терактов, а если в эфир попадают драматические видео — это сразу вызывает бурную реакцию у разгневанных пользователей социальных сетей, пишет L'Expression. Поэтому чтобы следить за новостями о происшествиях во Франции, сегодня лучше включать Russia Today или BBC, заключает автор.
Лавров: Создать «оазисы безопасности» сегодня ни у кого не получится
В современном взаимозависимом мире невозможно отгородиться от соседних беспокойных регионов и создать на своей территории «оазис безопасности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью L'Expression. По его словам, бороться с терроризмом нужно совместными усилиями, опираясь на нормы международного права и избегая «двойных стандартов».
L’Expression: Резолюция по Сирии показала, что Москва была права
Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Сирии показывает, что Путин не ошибся в своей политике, и в итоге заставил весь мир считаться с Россией в процессе перекраивания мироустройства. Турция и Саудовская Аравия, наоборот, заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке продолжалась война, которая ослабляет враждебных им шиитов, пишет L’Expression.
L’Expression: Непреклонность Путина восхищает Россию, раздражает Запад
Путиным восторгаются в России и недолюбливают на Западе, пишет l’Expression. Столь противоречивые чувства российский президент вызывает из-за своего твердого намерения возродить Россию, в том числе и как глобальную державу, и решительного нежелания слепо следовать «демократическим догмам», которые Запад считает священными и которые не подходят России.
L’Expression: Запад идет на конфликт с Россией, не думая о последствиях
Участившиеся нападки США и НАТО на Москву и стягивание западных войск поближе к российским границам свидетельствуют о готовности первых к открытому столкновению, пишет L’Expression. Но, учитывая, что последствия потенциальной войны между ядерными силами затронут всю планету, о целях , которые преследует Вашингтон своими действиями, остается лишь только догадываться.
L’Expression: Украинские солдаты не хотят воевать против своих
Более 40 украинских солдат в субботу покинули место службы и обратились к ополченцам с просьбой пропустить их на территорию России. Свое решение уйти из армии они объяснили нежеланием воевать против собственного народа, пишет L’Expression.
Сенегал задержал российское рыболовецкое судно
Сенегальские власти задержали российский рыболовецкий траулер «Олег Найденов» возле побережья Гвинеи-Бисау. Судно сопроводили в порт Дакара. Сенегал пока не объяснил причины задержания корабля, сообщает L’Expression.