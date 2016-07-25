L'Expression: Чтобы следить за новостями о терактах во Франции, лучше включать RT Французские телеканалы по указанию Высшего совета по мультимедиа слишком тщательно редактируют кадры с места терактов, а если в эфир попадают драматические видео — это сразу вызывает бурную реакцию у разгневанных пользователей социальных сетей, пишет L'Expression. Поэтому чтобы следить за новостями о происшествиях во Франции, сегодня лучше включать Russia Today или BBC, заключает автор. 25 июля 2016 L'Expression

Лавров: Создать «оазисы безопасности» сегодня ни у кого не получится В современном взаимозависимом мире невозможно отгородиться от соседних беспокойных регионов и создать на своей территории «оазис безопасности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью L'Expression. По его словам, бороться с терроризмом нужно совместными усилиями, опираясь на нормы международного права и избегая «двойных стандартов». 28 февраля 2016 L'Expression

L’Expression: Резолюция по Сирии показала, что Москва была права Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Сирии показывает, что Путин не ошибся в своей политике, и в итоге заставил весь мир считаться с Россией в процессе перекраивания мироустройства. Турция и Саудовская Аравия, наоборот, заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке продолжалась война, которая ослабляет враждебных им шиитов, пишет L’Expression. 20 декабря 2015 L'Expression

L’Expression: Непреклонность Путина восхищает Россию, раздражает Запад Путиным восторгаются в России и недолюбливают на Западе, пишет l’Expression. Столь противоречивые чувства российский президент вызывает из-за своего твердого намерения возродить Россию, в том числе и как глобальную державу, и решительного нежелания слепо следовать «демократическим догмам», которые Запад считает священными и которые не подходят России. 16 декабря 2015 L'Expression

L’Expression: Запад идет на конфликт с Россией, не думая о последствиях Участившиеся нападки США и НАТО на Москву и стягивание западных войск поближе к российским границам свидетельствуют о готовности первых к открытому столкновению, пишет L’Expression. Но, учитывая, что последствия потенциальной войны между ядерными силами затронут всю планету, о целях , которые преследует Вашингтон своими действиями, остается лишь только догадываться. 1 декабря 2014 L'Expression

L’Expression: Украинские солдаты не хотят воевать против своих Более 40 украинских солдат в субботу покинули место службы и обратились к ополченцам с просьбой пропустить их на территорию России. Свое решение уйти из армии они объяснили нежеланием воевать против собственного народа, пишет L’Expression. 27 июля 2014 L'Expression