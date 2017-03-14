Французский социолог: Европа станет сильнее после разрыва с США Мы являемся свидетелями того, как Атлантический мир подходит к концу и стремительно преобразуется в Тихоокеанский, считает один из крупнейших современных социологов Ален Турен. И в этом новом мире, по его мнению, Европа должна отказаться от концепции «Третьего пути» и решиться на окончательный разрыв с США, чтобы возродить среди населения веру в Евросоюз. Он советует также возродить европейскую социал-демократию, существенно ослабшую на фоне подъёма националистических и популистских движений. 14 марта 2017 L'Espresso

L'Espresso: если не Путин, то снова Медведев Если Владимир Путин не выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, то кандидатом от Кремля почти наверняка станет премьер-министр Дмитрий Медведев, который с 2008 по 2012 год уже принимал эстафетную палочку на посту президента, пишет L'Espresso. Однако, как считает итальянское издание, российские власти боятся оппозиционного кандидата Алексея Навального, поэтому и стараются сделать всё, чтобы он не принял участие в предвыборной гонке. 7 февраля 2017 L'Espresso