L'Espresso
Французский социолог: Европа станет сильнее после разрыва с США
Мы являемся свидетелями того, как Атлантический мир подходит к концу и стремительно преобразуется в Тихоокеанский, считает один из крупнейших современных социологов Ален Турен. И в этом новом мире, по его мнению, Европа должна отказаться от концепции «Третьего пути» и решиться на окончательный разрыв с США, чтобы возродить среди населения веру в Евросоюз. Он советует также возродить европейскую социал-демократию, существенно ослабшую на фоне подъёма националистических и популистских движений.
L'Espresso: если не Путин, то снова Медведев
Если Владимир Путин не выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, то кандидатом от Кремля почти наверняка станет премьер-министр Дмитрий Медведев, который с 2008 по 2012 год уже принимал эстафетную палочку на посту президента, пишет L'Espresso. Однако, как считает итальянское издание, российские власти боятся оппозиционного кандидата Алексея Навального, поэтому и стараются сделать всё, чтобы он не принял участие в предвыборной гонке.
L'Espresso: Украина гордится своим нацистским образом
Европа делает вид, что не замечает, как украинские политики открыто восхваляют нацистов и их приспешников. На востоке страны люди с фашистской символикой уничтожают местных жителей и журналистов, а посол Украины в Италии на официальном мероприятии не стесняясь кричит: «Да здравствует Бандера!», констатирует L'Espresso.