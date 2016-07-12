Kathimerini: Слова Ципраса о союзе с Россией испортили Обаме ужин

На торжественном ужине лидеров стран НАТО в Варшаве премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил альянсу прекратить противостояние с Москвой, чтобы с ее помощью решить кризис в Сирии, пишет Kathimerini. Его слова встретили резкую отповедь со стороны президента США Барака Обамы, который посоветовал главе греческого правительства «поговорить об этом со своим другом Путиным».