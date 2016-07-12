Kathimerini: Слова Ципраса о союзе с Россией испортили Обаме ужин На торжественном ужине лидеров стран НАТО в Варшаве премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил альянсу прекратить противостояние с Москвой, чтобы с ее помощью решить кризис в Сирии, пишет Kathimerini. Его слова встретили резкую отповедь со стороны президента США Барака Обамы, который посоветовал главе греческого правительства «поговорить об этом со своим другом Путиным». 12 июля 2016 Kathimerini

Греция отказалась судить пилота, сбившего турецкий самолет Греческий суд отказался возбуждать дело против греческого пилота, который сбил турецкий самолет в Эгейском море в 1996 году, из-за чего пилот самолета погиб, а второй пилот получил увечья. Как отмечает греческая Kathimerini, суда требуют родственники турецких пилотов, а в турецких властных кругах грозятся в случае бездействия греков провести суд в Турции. 18 мая 2016 Kathimerini