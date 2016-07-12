Греция
Kathimerini: Слова Ципраса о союзе с Россией испортили Обаме ужин
На торжественном ужине лидеров стран НАТО в Варшаве премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил альянсу прекратить противостояние с Москвой, чтобы с ее помощью решить кризис в Сирии, пишет Kathimerini. Его слова встретили резкую отповедь со стороны президента США Барака Обамы, который посоветовал главе греческого правительства «поговорить об этом со своим другом Путиным».
Греция отказалась судить пилота, сбившего турецкий самолет
Греческий суд отказался возбуждать дело против греческого пилота, который сбил турецкий самолет в Эгейском море в 1996 году, из-за чего пилот самолета погиб, а второй пилот получил увечья. Как отмечает греческая Kathimerini, суда требуют родственники турецких пилотов, а в турецких властных кругах грозятся в случае бездействия греков провести суд в Турции.
Gr-news: 11 причин, почему не стоит смотреть канал RUSSIA TODAY (RT)
Автор Gr-news составил сборник «вредных советов» о том, почему ни в коем случае не стоит смотреть телеканал RT. Он не русофобский, не превозносит банкиров, дает слово настоящим социалистам и консерваторам, а еще высмеивает американскую политику. «Это неслыханно и неприемлемо, поэтому не смотрите Russia Today», - иронизирует автор греческого ресурса.