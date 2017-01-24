Украина засыпала Россию исками в надежде на «позитивный прецедент» Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Киев с 2014 года подал в Европейский суд по правам человека пять межгосударственных исков против России. Как передает Joinfo, дела связаны с событиями в Крыму и Донбассе, а также с детьми-сиротами, вывезенными в Россию с территории боевых действий. 24 января 2017 Joinfo

Мэр Киева Кличко рассказал о работе с коллективом и «волшебных пенделях» Пытаясь ответить на вопрос, как решить проблемы в столице, киевский градоначальник в очередной раз порадовал поклонников своего «творчества». Как сообщает Joinfo, чтобы заставить подчиненных работать, мэр использует «волшебные пендели». Впрочем, судя по приведенной им поговорке: «хочешь сделать хорошо – сделай сам», это не особо помогает. 17 марта 2016 Joinfo

В Запорожье скульптор представил памятник Сергею Лаврову в виде коня В украинском Запорожье открыли необычный памятник. Как пишет Joinfo, скульптура представляет из себя коня-качалку с головой министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 15 октября 2015 Joinfo

Киев «запретил» российский Крым в казахских учебниках Появление в Казахстане новых школьных учебников, где Крым обозначен как субъект РФ, спровоцировало дипломатический скандал. Киев обратился в МИД Казахстана с официальной нотой протеста и потребовал немедленно изъять из школ эти книги, в которых «украинский Крым обозначен субъектом страны-оккупанта», передает Joinfo. 25 сентября 2015 Joinfo

Тарифы на свет для украинцев с 1 сентября вырастут на четверть С началом осени украинцев ожидает очередной этап повышения тарифов на электроэнергию, которые вырастут 1 сентября почти на 25%, сообщает Joinfo. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, действующие тарифы на коммунальные услуги в стране занижены и не соответствуют рыночной цене, поэтому надо их поднимать, как это произошло с ценами на бензин. 1 сентября 2015 Joinfo

Joinfo: Стрельба украинцев по любителю селфи - утка российских СМИ Украинская погранслужба отрицает, что ее сотрудники открывали стрельбу на границе по российским гражданам. Как сообщает Joinfo, киевские чиновники заявили, что история о ранении молодого человека, который решил сфотографироваться на фоне украинского КПП, является полностью выдуманной. 27 июля 2015 Joinfo

Табаков об «убогих» украинцах: Мою цитату вырвали из контекста Актер Олег Табаков прокомментировал скандал, связанный с его высказываниями о том, что украинцы «в каком-то смысле убогие». Как передает Joinfo, Табаков заверил, что любит Украину, а его цитату просто вырвали из контекста. 13 июля 2015 Joinfo

Украинские депутаты запретят «Московии» называться Россией Украинский парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на использование термина «Россия» в качестве синонима географического названия Российской Федерации. Как передает портал Joinfo, по мнению автора инициативы Оксаны Корчинской, исторически правильно называть эту страну «Московией». 7 июля 2015 Joinfo

Ахеджакова попросила у армян прощения за «российскую оккупацию» Актриса Лия Ахеджакова попросила у жителей Армении прощения за «российскую оккупацию». Как пишет портал Joinfo, по мнению оппозиционерки, события в Ереване идут по крымскому сценарию и в стране уже появились «вежливые люди». 29 июня 2015 Joinfo

Главный аналитик ВСУ перешел на сторону ДНР На сторону ДНР перешел генерал-майор Александр Коломиец, бывший помощник министра обороны Украины и главный аналитик вооруженных сил. Как передает Joinfo, генерал вынужден был вывезти семью из Киева, опасаясь преследования со стороны властей. 22 июня 2015 Joinfo