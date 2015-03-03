Игрок донецкого «Металлурга» способен удивить своей симуляцией даже заядлых футбольных фанатов, считает интернет-портал JOE.ie. Футболист Александр Нойок попытался изменить ход матча и весьма неумело изобразил получение травмы. Однако его «актерская игра» не произвела на судей никакого впечатления.

В танцевальной битве молодость спасовала перед опытом

Нет ничего лучше уличной танцевальной дуэли с участием очаровательной русской бабушки, полагает Joe.ie. Видео с едва не состоявшейся такой битвой обнаружил на сайте YouTube автор статьи. Но к разочарованию издания, дуэли не состоялось: молодая девушка спасовала перед пожилой соперницей.