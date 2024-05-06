«Отказ от переговоров зимой 2021 года стал большой ошибкой Бербок и ФРГ» — экс-глава ведомства по охране Конституции Германии

МИД ФРГ при Бербок проводит политику, обратную интересам Германии, считает Ханс-Георг Маасен. Бывший глава внутренней безопасности Германии (с 2012 по 2018 год) называет большой ошибкой отказ от серьёзных переговоров с Россией в преддверии украинского конфликта и систематическое сопротивление им со стороны Берлина. В интервью для YouTube-канала Жасмин Козубек он выступает за прекращение безоговорочных поставок оружия на Украину и возвращение к диалогу с Россией.