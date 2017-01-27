Japan Today: Токио рассчитывает на безвизовое авиасообщение с Южными Курилами Япония проведёт переговоры с Россией относительно введения безвизовых авиаперелётов на Южные Курилы для бывших жителей этой территории, пишет Japan Today. Как отмечает издание, на сегодняшний день японцы могут добраться туда лишь летом на специальном чартерном корабле. Безвизовые авиаперелёты станут инициативой в рамках «упрощения» существующей системы поездок на острова для японских граждан, о котором договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ. 27 января 2017 Japan Today

Japan Today: На горячих источниках прорыва по Курилам так и не случилось Несмотря на все надежды Токио, во время визита Владимира Путина в Японию и переговоров с премьер-министром страны Синдзо Абэ конкретных договоренностей по Южным Курилам так и не было достигнуто, пишет Japan Today. Но Москва, кажется, получила, что хотела, подписав 68 соглашений об экономическом сотрудничестве, которые ослабят «международную изоляцию» России. 16 декабря 2016 Japan Today

Премьер Японии «сожалеет» о размещении ракетных комплексов на Курилах Глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что он «сожалеет» о решении России разместить ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курильских островах. Издание Japan Today отмечает, что в скором времени должен состояться визит Владимира Путина в Японию, где он будет обсуждать вопрос этих островов. 25 ноября 2016 Japan Today

Japan Today: В виде исключения Токио попросит американских солдат не занимать Курилы Чтобы добиться прогресса в вопросе о спорных островах южной части Курильской гряды, японские власти подумывают дать обещание России не допустить размещения там американских военных, пишет Japan Today. Для этого Токио может обратиться к Вашингтону с просьбой не распространять на «северные территории» действие договора между Японией и США, который позволяет Соединенным Штатам размещать на японской территории свои вооруженные силы. 31 октября 2016 Japan Today