Japan Business Press оценил, если не Путин, то кто Кадровые перестановки в российской власти – верный знак того, что Владимир Путин готовится предстоящим выборам Думы и президента, считает автор Japan Business Press. Он расставил на новые посты самые перспективные фигуры и теперь ждет исхода парламентских выборов; после них он решит, будет ли выдвигаться на четвертый президентский срок в 2018 году, прогнозирует обозреватель. 31 августа 2016 Japan Business Press

Огурец с грядки убедил Japan Business Press в российском импортозамещении Российская экономика медленно восстанавливается – и это видно по росту сельского хозяйства, особенно тепличного, считает обозреватель Japan Business Press. Автора особенно поразили гигантские размеры новых хозяйств. Импортозамещение проявляется и в других отраслях – например, появилось много одежды интересных отечественных брендов, пишет автор. 25 июля 2016 Japan Business Press

Japan Business Press оценил ракетный потенциал российской оборонки В России каждый квартал проводят удивительный ритуал – Единый день приемки военной продукции, во время которого можно многое понять о состоянии военной промышленности страны, пишет обозреватель Japan Business Press. Судя по последним данным, по производству крылатых ракет «Калибр» Москва вышла на один уровень с Вашингтоном, отмечает в своем обзоре аналитик. 22 июля 2016 Japan Business Press

JBP: Просторному МС-21 по силам тягаться с «боингами» и «аэробусами» Новый российский авиалайнер МС-21 обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами от компаний Boeing и Airbus. К ним относятся более просторный салон и легкое композитное крыло. Однако, как пишет Japan Business Press, для конкуренции с мировыми гигантами российскому предприятию «Иркут» необходимо наладить систему клиентской поддержки и обеспечить высокий темп производства. 13 июля 2016 Japan Business Press

Japan Business Press выяснил, зачем Путин вернул Кудрина Давний друг и товарищ Владимира Путина Алексей Кудрин вернулся во властные круги, чтобы составить экономическую программу страны до 2030 года. Видимо, это будет экономическая платформа Путина на четвертый президентский срок, считает Japan Business Press. Но у Кудрина во власти есть влиятельные соперники – силовики, и они наверняка будут бороться против него, отмечает автор статьи. 26 мая 2016 Japan Business Press

Japan Business Press: У Ирана нет альтернативы российскому оружию Постепенное снятие санкций с Ирана позволит ему модернизировать давно устаревшее оружие, пишет Japan Business Press. Однако найти поставщиков на Западе будет по-прежнему непросто, поэтому все надежды Тегерана на Москву. Несмотря на сложности двусторонних переговоров, дело явно идет к заключению крупных сделок, полагает японское издание. 25 февраля 2016 Japan Business Press

Japan Business Press: С помощью самолета МС-21 России удалось перегнать Америку Российским самолетостроителям удалось то, на что не решались даже в Boeing и Airbus: они создали крыло самолета высокотехнологичным, но относительно недорогим способом, сообщает Japan Business Press. А российская инженерная отрасль, в которой за последние десятилетия многие разочаровались, показала, что остается в неплохой форме, добавляет автор. 17 февраля 2016 Japan Business Press

JBP: Торговые эмбарго лишь улучшат качество российских продуктов Эмбарго против западных продуктов вынудило россиян пристальнее приглядеться к отечественным товарам. В прошлый раз это случилось, когда запретили грузинское вино, — и после этого российское вино стало намного лучше, отмечает ресторанный обозреватель Japan Business Press. Сегодня автор также выделяет российское крафтовое пиво и говядину. 14 января 2016 Japan Business Press

JBP: Если Россия развалится, то Западу будет уже не до Украины Уменьшение ассортимента овощей и ухудшение качества еды в московских супермаркетах произвели на автора Japan Business Press мрачное впечатление. В отношении россиян к США и в огромных государственных тратах, которые не покрываются доходами, он увидел живое сходство с советской эпохой. По его мнению, если так пойдет дальше, то Россия и кончит, как Советский Союз, — развалом. 10 сентября 2015 Japan Business Press

JBP: 90-летний японец благодарен сталинским лагерям за долголетие Простая пища без химических добавок и алкоголя позволила японцу Садахико Исигуро не только пережить сибирские лагеря военнопленных, но и сохранить отменное здоровье, рассказывает Japan Business Press. Автор статьи отмечает, что знакомое с голодом военное поколение по-настоящему ценит каждый прием пищи, воспринимая его серьезно – как «подпитку для жизни». 5 августа 2015 Japan Business Press