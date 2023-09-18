Issues.fr: Украине не стоит надеяться на членство в НАТО и после завершения конфликта с Россией

Члены НАТО показали, что не готовы принять Украину в альянс в период конфликта с Россией, но Киеву вряд ли удастся вступить в блок и после завершения боевых действий, отмечает Issues.fr. Как поясняет издание, членство Украины в НАТО может повлечь за собой прямое противостояние США и России или кризис доверия к организации. Кроме того, защита Украины обойдётся США слишком дорого, притом что обосновать необходимость этого шага пока не удалось.