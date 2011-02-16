HRT
«Марс-500» - половина пути позади…
Проект «Марс-500» наполовину осуществлен. «Астронавты» во время «полета» проводят ряд экспериментов, результаты которых будут полезны на Земле, в частности в медицине. А ученые продолжают следить за здоровьем добровольцев.
Российские власти обещают найти виновных
После трагедии в Домодедово президент и премьер России выступили с громкими заявлениями. Медведев потребовал усилить меры безопасности и разобраться в произошедшем. Путин пообещал, что расследование будет успешным, а возмездие неизбежным.
BP получила право на российскую Арктику
Компания BP заключила крупную сделку по обмену акциями и совместным проектам на арктическом шельфе с «Роснефтью», не побоявшись иметь дело с «российской демократией», сообщает хорватский телеканал.
Новогодний подарок для премьера
На какой срок будут осуждены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по своему второму уголовному делу станет известно в канун Нового года, информирует хорватский телеканал. Более других в обвинительном приговоре заинтересован российский премьер Владимир Путин.
Сеул готов к диалогу без ультиматумов
Южнокорейский флот все-таки провел учения около острова Ёнпхёндо в Желтом море. Месяц назад в ответ на похожие учения Северная Корея обстреляла территорию своих соседей. На этот раз Пхеньян не только не стал применять силу, но даже пока воздержался от комментариев.
Стремительный конец карьеры
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заплатил за неосторожные высказывания в адрес президента страны постом и доверием. Теперь ему остается лишь согласовать размер пенсии.
Путин рассчитывает на мусульман
Северная Осетия, которую 6 лет назад потрясло нападение на школу в Беслане, снова пострадала от террористов. Премьер-министр России выразил надежду, что российские мусульмане поддержат власти в борьбе с террористами.
Израиль требует прекратить торговлю с врагами
Россия и Израиль подписали соглашение о военном сотрудничестве. Последний потребовал, чтобы Москва перестала продавать оружие Ирану и Сирии.
Лучше россиян туристов нет
Российские туристы – желанные гости в Хорватии. Благодаря им нынешний летний сезон для жителей морского побережья выдался особенно прибыльным.
Боевики провоцируют Кадырова
Вооруженные бандиты напали на родное село чеченского президента Рамзана Кадырова. Канал HRT называет это провокацией, напоминая, что именно Кадырову Москва доверила поддержание стабильности в регионе.
Новый путь российской нефти
Российский участок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» проложен. Теперь очередь за китайскими партнерами.