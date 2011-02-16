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Март 2018

«Марс-500» - половина пути позади…

Проект «Марс-500» наполовину осуществлен. «Астронавты» во время «полета» проводят ряд экспериментов, результаты которых будут полезны на Земле, в частности в медицине. А ученые продолжают следить за здоровьем добровольцев.

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Российские власти обещают найти виновных

После трагедии в Домодедово президент и премьер России выступили с громкими заявлениями. Медведев потребовал усилить меры безопасности и разобраться в произошедшем. Путин пообещал, что расследование будет успешным, а возмездие неизбежным.

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BP получила право на российскую Арктику

Компания BP заключила крупную сделку по обмену акциями и совместным проектам на арктическом шельфе с «Роснефтью», не побоявшись иметь дело с «российской демократией», сообщает хорватский телеканал.

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Новогодний подарок для премьера

На какой срок будут осуждены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по своему второму уголовному делу станет известно в канун Нового года, информирует хорватский телеканал. Более других в обвинительном приговоре заинтересован российский премьер Владимир Путин.

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Сеул готов к диалогу без ультиматумов

Южнокорейский флот все-таки провел учения около острова Ёнпхёндо в Желтом море. Месяц назад в ответ на похожие учения Северная Корея обстреляла территорию своих соседей. На этот раз Пхеньян не только не стал применять силу, но даже пока воздержался от комментариев.

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Стремительный конец карьеры

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заплатил за неосторожные высказывания в адрес президента страны постом и доверием. Теперь ему остается лишь согласовать размер пенсии.

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Путин рассчитывает на мусульман

Северная Осетия, которую 6 лет назад потрясло нападение на школу в Беслане, снова пострадала от террористов. Премьер-министр России выразил надежду, что российские мусульмане поддержат власти в борьбе с террористами.

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Израиль требует прекратить торговлю с врагами

Россия и Израиль подписали соглашение о военном сотрудничестве. Последний потребовал, чтобы Москва перестала продавать оружие Ирану и Сирии.

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Лучше россиян туристов нет

Российские туристы – желанные гости в Хорватии. Благодаря им нынешний летний сезон для жителей морского побережья выдался особенно прибыльным.

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Боевики провоцируют Кадырова

Вооруженные бандиты напали на родное село чеченского президента Рамзана Кадырова. Канал HRT называет это провокацией, напоминая, что именно Кадырову Москва доверила поддержание стабильности в регионе.

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Новый путь российской нефти

Российский участок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» проложен. Теперь очередь за китайскими партнерами.

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