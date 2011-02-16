«Марс-500» - половина пути позади… Проект «Марс-500» наполовину осуществлен. «Астронавты» во время «полета» проводят ряд экспериментов, результаты которых будут полезны на Земле, в частности в медицине. А ученые продолжают следить за здоровьем добровольцев. 16 февраля 2011 HRT

Российские власти обещают найти виновных После трагедии в Домодедово президент и премьер России выступили с громкими заявлениями. Медведев потребовал усилить меры безопасности и разобраться в произошедшем. Путин пообещал, что расследование будет успешным, а возмездие неизбежным. 25 января 2011 HRT

BP получила право на российскую Арктику Компания BP заключила крупную сделку по обмену акциями и совместным проектам на арктическом шельфе с «Роснефтью», не побоявшись иметь дело с «российской демократией», сообщает хорватский телеканал. 15 января 2011 HRT

Новогодний подарок для премьера На какой срок будут осуждены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по своему второму уголовному делу станет известно в канун Нового года, информирует хорватский телеканал. Более других в обвинительном приговоре заинтересован российский премьер Владимир Путин. 28 декабря 2010 HRT

Сеул готов к диалогу без ультиматумов Южнокорейский флот все-таки провел учения около острова Ёнпхёндо в Желтом море. Месяц назад в ответ на похожие учения Северная Корея обстреляла территорию своих соседей. На этот раз Пхеньян не только не стал применять силу, но даже пока воздержался от комментариев. 20 декабря 2010 HRT

Стремительный конец карьеры Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заплатил за неосторожные высказывания в адрес президента страны постом и доверием. Теперь ему остается лишь согласовать размер пенсии. 29 сентября 2010 HRT

Путин рассчитывает на мусульман Северная Осетия, которую 6 лет назад потрясло нападение на школу в Беслане, снова пострадала от террористов. Премьер-министр России выразил надежду, что российские мусульмане поддержат власти в борьбе с террористами. 10 сентября 2010 HRT

Израиль требует прекратить торговлю с врагами Россия и Израиль подписали соглашение о военном сотрудничестве. Последний потребовал, чтобы Москва перестала продавать оружие Ирану и Сирии. 7 сентября 2010 HRT

Лучше россиян туристов нет Российские туристы – желанные гости в Хорватии. Благодаря им нынешний летний сезон для жителей морского побережья выдался особенно прибыльным. 1 сентября 2010 HRT

Боевики провоцируют Кадырова Вооруженные бандиты напали на родное село чеченского президента Рамзана Кадырова. Канал HRT называет это провокацией, напоминая, что именно Кадырову Москва доверила поддержание стабильности в регионе. 30 августа 2010 HRT