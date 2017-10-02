Globes: торговый оборот России и Израиля увеличился на 25% Несмотря на некоторые расхождения во внешнеполитических вопросах, Россия и Израиль активно развивают сотрудничество в экономической сфере, сообщает Globes. За первую половину 2017 года общий объём торговли между двумя странами увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом и продолжает расти. 2 октября 2017 Globes

Globes: Бывшему агенту КГБ Путину сложно доверять, но по Сирии он прав Владимиру Путину сложно доверять, ведь он бывший агент КГБ, у который без зазрения совести захватит страну или избавится от соперников, пишет израильский новостной портал. Но в сирийском вопросе он прав: Асад лучше ИГИЛ. А потому, Барак Обама крупно ошибается, поддерживая экстремистов. 30 сентября 2015 Globes

Globes: «Айфон на рельсах» унесет Россию в будущее Россия способна на интересные разработки, пишет израильский сайт Globes, рассказывая о чудо-трамвае R1 производства завода «Уралтрансмаш». За обилие новаторских решений концепт уже прозвали «айфоном на рельсах». 17 августа 2015 Globes

Globes: Агрессия России серьезнее исламистского террора Настоящей проблемой Франции является не радикальный ислам, а российская агрессия, пишет израильское издание Globes. Несмотря на то, что французский президент призывает ослабить санкции против России, ее действия на Украине вызывают больше опасений, чем террористы, с которыми Франция знает, как бороться. 13 января 2015 Globes

Globes: У слабака-Обамы хватило силы разрушить карточный домик мачо-Путина В США республиканцы преклоняются перед Владимиром Путиным, создавшим себе имидж «крутого парня», пишет израильский новостной портал. Но именно «слабак Обама», которого многие недолюбливают, сумел не только вывести свою страну из экономических трудностей, но и одолеть кумира республиканцев — Путина. 25 декабря 2014 Globes

Globes: Эр-Рияд обвалил цены на нефть с прицелом на Россию и Иран Решение Саудовской Аравии продолжить добычу нефти, несмотря на низкий спрос, обвалило цены на черное золото, пишет израильский экономический портал. Как оказалось, целью были не американские компании, а российская и иранская экономики. 18 декабря 2014 Globes