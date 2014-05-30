Gazette
Посол РФ: В санкциях против России Канада слепо следует пропаганде
Громкими заявлениями в прессе канадское правительство создает искусственную напряженность в двусторонних отношениях с Россией, заявил российский посол в Канаде в интервью монреальскому изданию The Gazette. Вместо того чтобы идти на поводу пропаганды, посол советует Канаде возобновить плодотворное сотрудничество с Россией и принять деятельное участие в разрешении кризиса на Украине.
Русские корни не мешают канадскому журналисту недолюбливать Россию
Канадский журналист Виктор Шуков гордится своими русскими корнями, но при этом называет Россию «псевдодемократией», а СССР – «варварским государством». Его родители эмигрировали в Канаду, когда их освободили после войны из немецкого лагеря. Уже ребенком Шуков считал слово «русский» синонимом «плохой».
Ветеран ЦРУ: Сирия истечет кровью с американской помощью
Вашингтон вооружает сирийских повстанцев, чтобы сделать гражданскую войну как можно более кровопролитной, пишет Деннис Лэм на страницах The Gazette. Автор статьи напоминает, что еще во время Второй мировой Гарри Трумэн призывал поддерживать Германию или СССР с тем расчетом, чтобы обе стороны понесли максимальные потери.