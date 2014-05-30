Посол РФ: В санкциях против России Канада слепо следует пропаганде Громкими заявлениями в прессе канадское правительство создает искусственную напряженность в двусторонних отношениях с Россией, заявил российский посол в Канаде в интервью монреальскому изданию The Gazette. Вместо того чтобы идти на поводу пропаганды, посол советует Канаде возобновить плодотворное сотрудничество с Россией и принять деятельное участие в разрешении кризиса на Украине. 30 мая 2014 Gazette

Русские корни не мешают канадскому журналисту недолюбливать Россию Канадский журналист Виктор Шуков гордится своими русскими корнями, но при этом называет Россию «псевдодемократией», а СССР – «варварским государством». Его родители эмигрировали в Канаду, когда их освободили после войны из немецкого лагеря. Уже ребенком Шуков считал слово «русский» синонимом «плохой». 12 января 2014 Gazette