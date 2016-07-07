На харьковском танкостроительном заводе имени Малышева отчитались о победе над «тоталитарным» прошлым. С воздвигнутой на предприятии стелы в честь создателей легендарной тридцатьчетверки демонтировали советскую символику. Ее место занял трезубец. Сообщается, что украинский герб изготовили сами сотрудники завода.

Яценюк запретил лидерам США и ЕС отменять санкции против России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время выступления в Атлантическом Совете, что Запад не имеет права отменять санкции против России, пока Киев не вернет контроль над Донецком, Луганском и Крымом. Он подчеркнул также, что Украина — единственная страна в Европе, которая борется с «вооруженной до зубов русской армией», поэтому западные страны обязаны оказывать ей поддержку, пишет Gazeta.ua.