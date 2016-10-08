Мадуро намерен вручить Владимиру Путину премию мира имени Уго Чавеса Президент Венесуэлы заявил о намерении создать премию Уго Чавеса за мир и суверенитет народов, сообщает Globovision. При этом он подчеркнул, что собирается вручить эту награду «самому выдающемуся на сегодня» мировому лидеру Владимиру Путину. 8 октября 2016 GLOBOVISION

Двойной удар по «Аль-Каиде» Вслед за уничтожением Усамы бен Ладена в Чечне был убит эмиссар «Аль-Каиды». Российские власти сообщают, что при террористе был обнаружен паспорт гражданина Турции на имя Догера Севдета. 5 мая 2011 GLOBOVISION

Российская модернизация армии Чавеса Венесуэла закупает у России оружие на сумму 11 миллиардов долларов. Начальник регионального департамента «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин заявил, что пока реализована лишь часть контрактов по переоснащению вооруженных сил Боливарианской Республики. 18 апреля 2011 GLOBOVISION

География «шпионского скандала» расширяется В связи с разразившимся «шпионским скандалом» после задержания в США группы так называемых российских агентов, в Великобритании и Ирландии началось расследование о возможном использовании российскими «шпионами» поддельных паспортов этих стран. 30 июня 2010 GLOBOVISION

В России начали уважать бизнес Венесуэльский предприниматель, владеющий сетью ресторанов в России, Ростислав Ордовский-Танаевский, считает, что Россия уже не вернется к коммунизму. 9 мая 2010 GLOBOVISION