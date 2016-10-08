GLOBOVISION

Март 2018

Мадуро намерен вручить Владимиру Путину премию мира имени Уго Чавеса

Президент Венесуэлы заявил о намерении создать премию Уго Чавеса за мир и суверенитет народов, сообщает Globovision. При этом он подчеркнул, что собирается вручить эту награду «самому выдающемуся на сегодня» мировому лидеру Владимиру Путину.

Двойной удар по «Аль-Каиде»

Вслед за уничтожением Усамы бен Ладена в Чечне был убит эмиссар «Аль-Каиды». Российские власти сообщают, что при террористе был обнаружен паспорт гражданина Турции на имя Догера Севдета.

Российская модернизация армии Чавеса

Венесуэла закупает у России оружие на сумму 11 миллиардов долларов. Начальник регионального департамента «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин заявил, что пока реализована лишь часть контрактов по переоснащению вооруженных сил Боливарианской Республики.

География «шпионского скандала» расширяется

В связи с разразившимся «шпионским скандалом» после задержания в США группы так называемых российских агентов, в Великобритании и Ирландии началось расследование о возможном использовании российскими «шпионами» поддельных паспортов этих стран.

В России начали уважать бизнес

Венесуэльский предприниматель, владеющий сетью ресторанов в России, Ростислав Ордовский-Танаевский, считает, что Россия уже не вернется к коммунизму.

Россия не продавала Венесуэле оружие

Российский посол в Венесуэле заявил, что никаких соглашений о покупке оружия Владимир Путин и Уго Чавес не заключали. Телеканал Globovision подчеркивает, что о продаже оружия ранее сообщил лично премьер-министр России.

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