GLOBOVISION
Мадуро намерен вручить Владимиру Путину премию мира имени Уго Чавеса
Президент Венесуэлы заявил о намерении создать премию Уго Чавеса за мир и суверенитет народов, сообщает Globovision. При этом он подчеркнул, что собирается вручить эту награду «самому выдающемуся на сегодня» мировому лидеру Владимиру Путину.
Двойной удар по «Аль-Каиде»
Вслед за уничтожением Усамы бен Ладена в Чечне был убит эмиссар «Аль-Каиды». Российские власти сообщают, что при террористе был обнаружен паспорт гражданина Турции на имя Догера Севдета.
Российская модернизация армии Чавеса
Венесуэла закупает у России оружие на сумму 11 миллиардов долларов. Начальник регионального департамента «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин заявил, что пока реализована лишь часть контрактов по переоснащению вооруженных сил Боливарианской Республики.
География «шпионского скандала» расширяется
В связи с разразившимся «шпионским скандалом» после задержания в США группы так называемых российских агентов, в Великобритании и Ирландии началось расследование о возможном использовании российскими «шпионами» поддельных паспортов этих стран.
В России начали уважать бизнес
Венесуэльский предприниматель, владеющий сетью ресторанов в России, Ростислав Ордовский-Танаевский, считает, что Россия уже не вернется к коммунизму.
Россия не продавала Венесуэле оружие
Российский посол в Венесуэле заявил, что никаких соглашений о покупке оружия Владимир Путин и Уго Чавес не заключали. Телеканал Globovision подчеркивает, что о продаже оружия ранее сообщил лично премьер-министр России.