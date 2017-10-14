Freie Presse: почему американские танки колесят по Германии — немцам знать не положено Представители армии Соединённых Штатов, Deutsche Bahn и бундесвер не считают нужным делиться информацией о том, сколько составов с американскими танками «колесят» по Германии, пишет Freie Presse. Как отмечает немецкая газета, федеральную землю Саксония и вовсе превратили в своего рода «транзитную страну» для переброски военной техники США в Польшу с целью устрашения России. 14 октября 2017 Freie Presse

Немецкий политик: Россия – европейская страна с собственными интересами Запад ошибается, считая свои ценности и общественный строй наилучшими, заявил в интервью немецкой Freie Presse председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. По его мнению, Россия внесла весомый вклад в европейскую культуру. Кроме того, после десятилетий слабости эта страна вновь осознала свои интересы, и с ними придется считаться. 25 августа 2016 Freie Presse

Freie Presse: Санкции не отпугнули немецких машиностроителей от России Несмотря на западные санкции против России, машиностроительные компании немецкого города Хемниц проявляют большой интерес к российскому рынку, сообщает Freie Presse. Об этом свидетельствует активное партнерство предприятий обеих стран в сфере транспорта, сельскохозяйственной техники и судостроения, а также планы немцев по созданию местных производств в городах России, отмечает издание. 25 мая 2016 Freie Presse

Немецкий военный: России нужен не Асад, а поддержка сирийской армии Стратегию Москвы в Сирии необходимо признать правильной, заявил в интервью Freie Presse немецкий генерал в отставке Харальд Куят. По словам военного, русские вовсе не стремятся поддерживать в Сирии «режим Асада», их главная цель – использование сирийских наземных войск в борьбе с ИГ. После победы над террористами Асад перестанет играть «какую-либо роль в Сирии», подчеркнул немецкий эксперт. 28 ноября 2015 Freie Presse