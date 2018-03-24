FAZ: нервы немецких компаний на пределе из-за «вечной борьбы» с Москвой В Германии многие предприниматели, которые «заметно пострадали» от антироссийских санкций, надеются на скорое улучшение отношений между ЕС и Россией после переизбрания Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. «Вечная борьба» Запада с Москвой элементарно «раздражает» немецкий бизнес, констатирует автор статьи Юлия Лёр. 24 марта 2018 Frankfurter Allgemeine

Американский политолог: национальная идея русских строится на деструктивном отрицании Запада Российская национальная идея подпитывается «деструктивным отрицанием Запада», и всё, что ослабляет Запад, в интересах России, заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung американский политолог Анджела Стент. По словам эксперта, Владимир Путин видит, что Запад охвачен «беспорядком», и воспользуется этим для укрепления влияния Москвы в мире. 12 марта 2018 Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine: «Северный поток — 2» укрепит Европу «Северный поток — 2» в полной мере соответствует целям ЕС по укреплению энергетической безопасности и развитию конкуренции на внутреннем рынке, пишет коллектив авторов на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung. Они убеждены, что новый газопровод укрепит Европу. 8 марта 2018 Frankfurter Allgemeine

FAZ: Рига не нашла следов участия России в скандале вокруг Банка Латвии Правительство в Риге признало, что у него нет доказательств вмешательства России в коррупционный скандал в отношении главы Банка Латвии, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Ранее страна Балтии заявляла о возможной причастности Москвы к скандалу, повлёкшему отстранение от должности руководителя Центробанка Латвии Илмара Римшевича, также входящего в Совет управляющих ЕЦБ. 22 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine: Маккейн передал своё послание Мюнхену через жену Из-за проблем со здоровьем сенатор Джон Маккейн не смог присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, впервые за последние 40 лет, пишет Frankfurter Allgemeine. Но последовательный критик российской политики передал своё послание через жену, напомнив, что без свободы мир превратится в «мрачное и холодное место». 20 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

FAZ: Польша решила построить свой балтийский газопровод в пику «Северному потоку» Польша последовательно борется против российского газа и «Северного потока — 2», аргументируя это стремлением к энергетической независимости, и даже решила построить собственный газопровод через Балтийское море, сообщает Frankfurter Allgemeine. Европейские партнёры «Газпрома» недовольны таким упорным сопротивлением: по их мнению, Польша требует от других солидарности в сфере энергетики, однако сама бескомпромиссно преследует собственные экономические интересы. 14 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

FAZ: несмотря на старания НАТО, преимущество в Прибалтике на стороне России Украинский кризис побудил НАТО укрепить свои восточные рубежи и разместить воинские подразделения в странах Балтии и Польше, однако в случае нападения России силы всё равно окажутся неравны, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Исследование американского аналитического центра показало, что российские силы в регионе обладают существенным преимуществом над силами альянса как по численности войск, так и по соотношению единиц военной техники. 8 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

FAZ: 32 российских спортсмена всё ещё бьются в суде за право выступить в Пхёнчхане Ряд российских атлетов так и не получил приглашения на участие в зимних Играх в Южной Корее, несмотря на отсутствие доказательств в употреблении допинга. Теперь 32 спортсмена из России подали апелляции в специальную выездную панель Спортивного арбитражного суда, пишет Frankfurter Allgemeine. Если их жалобы будут удовлетворены, не приглашённые на Олимпиаду россияне ещё смогут принять участие в Играх. 6 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

FAZ: восточные немцы мечтают об отмене антироссийских санкций, но Берлин — против Премьер-министры восточных земель Германии безуспешно требуют от Берлина отмены антироссийских санкций, отмечая их явный вред для экономики страны. Однако газета Frankfurter Allgemeine уверяет, что от ограничений больше всех страдает Россия, а не Европа. А политиками на востоке движет обыкновенный популизм. 5 февраля 2018 Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine: детей в Крыму учат воевать, чтобы полуостров никогда не стал украинским Российская армия проводит в Крыму дневные занятия для школьников, обучая их сапёрному делу и уходу за оружием, сообщает Frankfurter Allgemeine. Такие учения должны гарантировать, что полуостров никогда не вернётся назад на Украину, утверждает немецкое издание в видео на своём YouTube-канале. 26 января 2018 Frankfurter Allgemeine