Financial: Всемирный банк обещает российской экономике скорое выздоровление На ближайшие два года Всемирный банк прогнозирует постепенное снижение уровня бедности в России и рост экономики страны, благодаря замедлению инфляции и увеличению доходов населения. Об этом, как сообщает The Financial, сообщается в докладе Всемирного банка. 23 мая 2017 Financial

Восточная Европа стремится на Запад, но о российской культуре не забывает Несмотря на проекты Евросоюза по интеграции с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Молдавией, Украиной и Белоруссией, согласно опросам, жители этих стран все равно чувствуют более тесную связь с Россией, чем с Европой, сообщает Financial. Самыми близкими к россиянам оказались белорусы, а вот азербайджанцы и армяне стали самыми «оторванными» от российской культуры. 27 апреля 2015 Financial

Россия хранит верность рублю 82% российских вкладчиков хранят свои деньги в национальной валюте. Противоположная ситуация наблюдается в Армении, Грузии, Азербайджане - здесь предпочитают держать сбережения в долларах и евро, сообщает The Financial. 7 октября 2013 Financial

The Financial: Нефть и газ выведут Россию в пятерку мировых лидеров Через три года Россия может стать пятой экономической державой мира, обойдя Германию за счет мощного энергетического сектора, прогнозирует газета The Financial. По мнению аналитиков издания, в пятерке мировых лидеров к 2020 году окажутся также Китай, США, Индия и Япония. 27 февраля 2013 Financial

Россияне едут делать бизнес в Грузию Несмотря на непростые отношения между Москвой и Тбилиси, российские предприниматели все чаще открывают свой бизнес в Грузии. The Financial отмечает, что не последнюю роль в этом играют перспективность грузинского рынка, а также перемены в политике страны. 25 февраля 2013 Financial