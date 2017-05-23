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Financial: Всемирный банк обещает российской экономике скорое выздоровление
На ближайшие два года Всемирный банк прогнозирует постепенное снижение уровня бедности в России и рост экономики страны, благодаря замедлению инфляции и увеличению доходов населения. Об этом, как сообщает The Financial, сообщается в докладе Всемирного банка.
Восточная Европа стремится на Запад, но о российской культуре не забывает
Несмотря на проекты Евросоюза по интеграции с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Молдавией, Украиной и Белоруссией, согласно опросам, жители этих стран все равно чувствуют более тесную связь с Россией, чем с Европой, сообщает Financial. Самыми близкими к россиянам оказались белорусы, а вот азербайджанцы и армяне стали самыми «оторванными» от российской культуры.
Россия хранит верность рублю
82% российских вкладчиков хранят свои деньги в национальной валюте. Противоположная ситуация наблюдается в Армении, Грузии, Азербайджане - здесь предпочитают держать сбережения в долларах и евро, сообщает The Financial.
The Financial: Нефть и газ выведут Россию в пятерку мировых лидеров
Через три года Россия может стать пятой экономической державой мира, обойдя Германию за счет мощного энергетического сектора, прогнозирует газета The Financial. По мнению аналитиков издания, в пятерке мировых лидеров к 2020 году окажутся также Китай, США, Индия и Япония.
Россияне едут делать бизнес в Грузию
Несмотря на непростые отношения между Москвой и Тбилиси, российские предприниматели все чаще открывают свой бизнес в Грузии. The Financial отмечает, что не последнюю роль в этом играют перспективность грузинского рынка, а также перемены в политике страны.
Российские туристы потянулись в Грузию
Грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили, обещавший восстановить отношения с Россией, похоже, держит слово. В Грузии отдыхает все больше русских туристов, а Россия сняла запрет на ввоз грузинского вина и минеральной воды.