Видеорегистраторы сделали метеорит звездой экранов Обычно метеоры не снимают на видео. Но Россия - особый случай. Из-за высокой аварийности на дорогах многие водители обзавелись видеорегистраторами. Эти приборы и сняли во всех подробностях полет космического пришельца над Челябинской областью, сообщает японский телеканал FNN. 15 февраля 2013 FNN

К Олимпиаде-2014 готовятся и пушистые предсказатели Выдра Эшли готовится стать «вторым осьминогом Паулем» во время предстоящей Олимпиады-2014, передает телеканал FNN. Под присмотром работников сочинского аквариума у нее сейчас проходят напряженные тренировки по точности предсказаний. 23 января 2013 FNN

В Японии заговорили о «гибкости» в решении проблемы Курил От России следует добиваться возврата лишь трех из четырех спорных островов, поскольку это будет более «реалистично», считает Ёсиро Мори, будущий японский переговорщик по проблеме Курил. Как передает телеканал FNN, официальный Токио на это заметил, что также не настаивает на единовременном возврате всех островов и что сроки их реальной передачи могут быть «гибкими». 10 января 2013 FNN

Российские секретные предприятия не брезгуют помощью Японии Страна восходящего солнца проявляет повышенный интерес к российскому Дальнему Востоку. В частности, корреспондент телеканала FNN посетил «секретный завод» в городе Большой Камень. И каково же было его удивление, когда он увидел там произведенное в Японии судно-предприятие по переработке жидких радиоактивных отходов. 28 сентября 2012 FNN

Дальний Восток трудоустроил Северную Корею На Дальнем Востоке России живут и работают десятки тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи. Здесь они берутся за самую тяжелую работу ради того, чтобы добыть для своей страны иностранную валюту, сообщает японский телеканал FNN. 26 сентября 2012 FNN

Россия поддерживает дружбу с КНР за счет своих территорий Россия опасается растущей мощи Китая, и стремится сохранить с этой страной добрые отношения. Японский телеканал FNN считает, что именно с этой целью в 2004 году Российская Федерация передала КНР территории, которые в свое время советские солдаты отстаивали с оружием в руках. 20 сентября 2012 FNN

Китайцы вливаются в российское общество Китайцам становится тесно в Поднебесной, и они с удовольствием перебираются в российские города. Телеканал FNN сообщает, что в Благовещенске гражданам КНР принадлежат многочисленные магазины и рестораны. Местные жители с горечью называют их «хозяевами амурской земли». 14 сентября 2012 FNN

Кризис в Европе пойдет на пользу отношениям России и Японии Российско-японские отношения могут стать лучше на фоне экономических неурядиц в Европе, заявил эксперт университета Хосей господин Нобуо Симотомаи в эфире японского телеканала FNN. Потребность в энергоносителях там снижается, а Россия ищет новые рынки сбыта на Востоке. 31 мая 2012 FNN

Мечта молодежи на Курилах - заработать на пенсию и уехать Многие жители Курильских островов уверены, что с приходом японцев их жизнь станет лучше. Однако передавать всю гряду Японии они не хотят, при том что многие молодые люди собираются в будущем уехать с острова. В цикле «Неизвестные Курильские острова. Весенняя серия» японский телеканал FNN продолжает исследовать настроения жителей города Южно-Курильск. 18 мая 2012 FNN

Молодёжь Кунашира не отдаст его японцам Подростки, живущие на острове Кунашир Курильской гряды, не хотят ни оставаться там жить, ни отдавать его японцам – к такому парадоксальному выводу пришёл японский телеканал FNN. Он показал очередной выпуск в рамках цикла репортажей «Неизвестные Курильские острова. Весенняя серия». 17 мая 2012 FNN