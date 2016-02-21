FIFA
В Нижнем Новгороде футболисты переобулись в валенки
В Нижнем Новгороде прошел необычный футбольный матч: игроки переобулись в валенки и гоняли мяч по снегу, пишет на своем сайте ФИФА. В соревновании приняли участие строители, которые возводят стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года, и болельщики местного футбольного клуба.
Россияне выбрали кандидатов в талисманы ЧМ-2018
Путем голосования россияне выбрали 10 персонажей, которых они бы хотели видеть в роли талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ФИФА. На втором этапе отбора возможность проявить свой талант получат студенты художественных вузов, из работ которых и выберут трех победителей.
Талисман ЧМ-2018 доверили выбирать маленьким россиянам
Российские организаторы ЧМ-2018 и представители FIFA решили позволить выбрать талисман самым маленьким болельщикам. Как сообщается на официальном сайте FIFA, кампания пройдет в три этапа, и в конце все желающие россияне смогут проголосовать за окончательный вариант. Жители страны-хозяйки чемпионата впервые так активно привлекаются к работе над созданием талисмана, отмечается в статье.