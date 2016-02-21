В Нижнем Новгороде футболисты переобулись в валенки В Нижнем Новгороде прошел необычный футбольный матч: игроки переобулись в валенки и гоняли мяч по снегу, пишет на своем сайте ФИФА. В соревновании приняли участие строители, которые возводят стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года, и болельщики местного футбольного клуба. 21 февраля 2016 FIFA

Россияне выбрали кандидатов в талисманы ЧМ-2018 Путем голосования россияне выбрали 10 персонажей, которых они бы хотели видеть в роли талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ФИФА. На втором этапе отбора возможность проявить свой талант получат студенты художественных вузов, из работ которых и выберут трех победителей. 1 июля 2015 FIFA