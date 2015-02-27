Expresszeitung: Бойцы Майдана «поработают» в Москве на протестах В переписке советника премьер-министра Украины Андрея Ревуцкого с российским оппозиционером Николаем Ляскиным всплыла информация о том, что 1 марта в Москве «должен начаться государственный переворот». Как пишет Expresszeitung, под прикрытием «антикризисных протестов» завезенные с Украины бойцы майдана будут вести целенаправленный разбой и провоцировать полицию. 27 февраля 2015 Expresszeitung

Expresszeitung: «Стратегия выжженной земли» поможет России взять верх Россия все больше отдаляется от Запада и, чтобы противостоять санкциям, укрепляет тылы на востоке, о чем свидетельствуют крупные сделки с Китаем и Турцией, пишет Expresszeitung. Все это очень напоминает автору статьи, знакомую по истории войн с Наполеоном и Гитлером стратегию выжженной земли: отступить, чтобы ослабить противника, перегруппировать силы и контратаковать. 12 декабря 2014 Expresszeitung