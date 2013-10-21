Евросоюз призвал Москву не давить на Киев Хотя Украина еще не выполнила всех условий для подписания соглашения об ассоциации с ЕС, ей надо помочь выдержать давление со стороны Кремля. Об этом заявили главы внешнеполитических ведомств стран ЕС. Как передает EUX TV, Россия использует зависимость Украины от поставок газа, чтобы заставить ее присоединиться к Таможенному союзу. 21 октября 2013 Eux.TV

Россия «отыграла» Армению у Евросоюза Армения объявила, что вступит в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, сообщает Eux TV. Эта новость застала Евросоюз врасплох: ранее предполагалось, что Армения заключит соглашение о свободной торговле с ЕС. 4 сентября 2013 Eux.TV

Протесты России не помешали созданию ЕвроПРО НАТО готово ввести в эксплуатацию новую систему ПРО в Европе. Такое заявление было сделано на саммите альянса в Чикаго. НАТО продолжает утверждать, что ПРО не направлена против России, однако отказывается давать Москве соответствующие гарантии или допускать ее к контролю над системой, сообщает Eux TV. 22 мая 2012 Eux.TV

Отношения России и ЕС - «на самом высоком уровне» Отношение Европы к прошедшим думским выборам и московским протестам, безвизовый режим между Россией и ЕС, торговое и экономическое сотрудничество - все эти темы получили развитие на саммите Россия-Евросоюз. Несмотря на некоторые разногласия, отношения Москвы и Брюсселя вышли на беспрецедентно высокий уровень, отметил российский президент Дмитрий Медведев. 16 декабря 2011 Eux.TV

Россия не сдала свои «овощные баррикады» европейцам Россия и ЕС в целом остались довольны итогами 27 саммита, который прошел в Нижнем Новгороде. Однако серьезных сдвигов по ряду насущных вопросов так и не произошло. Глава Еврокомиссии заявил, что соглашение на снятие «овощного эмбарго» достигнуто. Однако Медведев отметил: запрет будет снят только тогда, когда ЕС предоставит детальный отчет об источнике вируса. 14 июня 2011 Eux.TV

Спор Путина и Баррозу получил мультпродолжение Пикировка между Владимиром Путиным и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу об условиях поставок российского газа в Евросоюз вдохновила художников на создание мультпародии на эту тему. 2 марта 2011 Eux.TV

Путин и Баррозу разошлись во взглядах на газовые поставки Планы ЕС лишить газодобывающие компании контроля над трубопроводами может повредить российским компаниям, отметил Владимир Путин на пресс-конференции в Брюсселе. В ответ глава Еврокомиссии заявил, что внесение поправок в энергетический законопроект ЕС исключено. 24 февраля 2011 Eux.TV