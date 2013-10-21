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Евросоюз призвал Москву не давить на Киев
Хотя Украина еще не выполнила всех условий для подписания соглашения об ассоциации с ЕС, ей надо помочь выдержать давление со стороны Кремля. Об этом заявили главы внешнеполитических ведомств стран ЕС. Как передает EUX TV, Россия использует зависимость Украины от поставок газа, чтобы заставить ее присоединиться к Таможенному союзу.
Россия «отыграла» Армению у Евросоюза
Армения объявила, что вступит в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, сообщает Eux TV. Эта новость застала Евросоюз врасплох: ранее предполагалось, что Армения заключит соглашение о свободной торговле с ЕС.
Протесты России не помешали созданию ЕвроПРО
НАТО готово ввести в эксплуатацию новую систему ПРО в Европе. Такое заявление было сделано на саммите альянса в Чикаго. НАТО продолжает утверждать, что ПРО не направлена против России, однако отказывается давать Москве соответствующие гарантии или допускать ее к контролю над системой, сообщает Eux TV.
Отношения России и ЕС - «на самом высоком уровне»
Отношение Европы к прошедшим думским выборам и московским протестам, безвизовый режим между Россией и ЕС, торговое и экономическое сотрудничество - все эти темы получили развитие на саммите Россия-Евросоюз. Несмотря на некоторые разногласия, отношения Москвы и Брюсселя вышли на беспрецедентно высокий уровень, отметил российский президент Дмитрий Медведев.
Россия не сдала свои «овощные баррикады» европейцам
Россия и ЕС в целом остались довольны итогами 27 саммита, который прошел в Нижнем Новгороде. Однако серьезных сдвигов по ряду насущных вопросов так и не произошло. Глава Еврокомиссии заявил, что соглашение на снятие «овощного эмбарго» достигнуто. Однако Медведев отметил: запрет будет снят только тогда, когда ЕС предоставит детальный отчет об источнике вируса.
Спор Путина и Баррозу получил мультпродолжение
Пикировка между Владимиром Путиным и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу об условиях поставок российского газа в Евросоюз вдохновила художников на создание мультпародии на эту тему.
Путин и Баррозу разошлись во взглядах на газовые поставки
Планы ЕС лишить газодобывающие компании контроля над трубопроводами может повредить российским компаниям, отметил Владимир Путин на пресс-конференции в Брюсселе. В ответ глава Еврокомиссии заявил, что внесение поправок в энергетический законопроект ЕС исключено.
Энергетические ориентиры Европы
Евросоюз взял курс на стратегическое партнёрство с Россией в сфере энергетики. Министр энергетики Сергей Шматко отметил, что Москва готова сотрудничать с ЕС не только в газовом секторе.