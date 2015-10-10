Штайнмайер призвал Москву и Вашингтон сплотиться ради победы над ИГ Для решения сирийского конфликта необходимы совместные усилия России и США, заявили министры иностранных дел Испании и Германии. На встрече в Мадриде Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили, что Москва и Вашингтон должны объединиться в борьбе против общего врага - терроризма, пишет El Universal. 10 октября 2015 El Universal

El Universal: Путин и Мадуро договорились о новой цене на нефть Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро договорились о серии инициатив, направленных на стабилизацию нефтяного рынка, сообщает El Universal со ссылкой на заявление венесуэльского лидера. Стороны, как утверждает издание, также сошлись на том, что цена барреля нефти должна быть не меньше 70 долларов. 4 сентября 2015 El Universal

В столице Испании построили русский православный храм На севере Мадрида была открыта вторая в Испании русская православная церковь. По словам настоятеля храма, среди прихожан не только выходцы из России, но также верующие из Восточной Европы, прежде всего, румыны, сообщает El Universal. 26 мая 2013 El Universal

Кудрин назвал закон об НКО ограничением гражданского общества Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что закон об НКО - это явное ограничение гражданского общества. По его мнению, этот документ противоречит международного нормам, пишет венесуэльское издание El Universal. 21 мая 2013 El Universal

Эксперты пророчат Медведеву отставку У российского премьер-министра Дмитрия Медведева совсем не радужные перспективы, пишет El Universal. Недавняя отставка вице-премьера Владислава Суркова и жесткая критика Владимиром Путиным кабинета министров это подтверждают, считают российские эксперты. 20 мая 2013 El Universal

Путин поздравил преемника Чавеса с избранием на пост президента Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с избранием на пост президента Венесуэлы. Российский президент выразил уверенность, что под руководством Мадуро Каракас и впредь будет укреплять стратегическое партнерство с Москвой, сообщает издание El Universal. 16 апреля 2013 El Universal

Власти Мексики: В нашей мясной продукции нет рактопамина Рактопамин в Мексике не используется, а мясо из этой страны соответствует самым строгим фитосанитарным нормам, заявил президент Мексиканской ассоциации производителей говядины Альваро Лей Лопес. Издание El Universal пишет, что это заявление было сделано после того, как Россия сообщила о своем намерение сократить поставки мяса из этого латиноамериканского государства. 8 апреля 2013 El Universal

Уполномоченный по правам человека заступился за Pussy Riot Владимир Лукин выступил за условно-досрочное освобождение Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. По мнению правозащитника, наказание за подобные акции должно регулироваться административным, а не уголовным законодательством, сообщает мексиканское издание El Universal. 3 апреля 2013 El Universal

Путин направил поздравительную телеграмму новому Папе Римскому Российский президент пожелал архиепископу Хорхе Марио Бергольо, который стал 266-м Папой Римским, успехов на новом посту. Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и Святым Престолом и в дальнейшем будут активно развиваться, сообщает El Universal. 15 марта 2013 El Universal

Депардье мечтает о рыбалке, березках и знакомстве с русской душой Жерар Депардье намерен еще раз посетить Мордовию, сообщает издание El Universal. Об этом актер написал в своем письме к Владимиру Волкову, главе этой республики. Он также заявил, что хочет попробовать пообщаться с народом и соприкоснуться с русской душой. 18 января 2013 El Universal