Echo24: Россия воскрешает бронепоезда для асимметричных войн

В России происходит «возрождение» различных видов военной техники, которые раньше считались устаревшими: вслед за созданием танка «Армата» Москва теперь берется за модернизацию бронепоездов, отмечает чешское Echo24. Автор напоминает, что в свое время они хорошо себя показали в Чечне – не говоря уже о давно минувших конфликтах.