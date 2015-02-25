Echo24
Echo24: Россия воскрешает бронепоезда для асимметричных войн
В России происходит «возрождение» различных видов военной техники, которые раньше считались устаревшими: вслед за созданием танка «Армата» Москва теперь берется за модернизацию бронепоездов, отмечает чешское Echo24. Автор напоминает, что в свое время они хорошо себя показали в Чечне – не говоря уже о давно минувших конфликтах.
Echo24: Восточная Европа сыта Западом и хочет обратно
Новое сближение Восточной Европы С Россией отнюдь не случайно, уверен чешский журналист Петр Голуб. В статье для Echo24 он пишет, что бывшие страны соцлагеря получили от Евросоюза все, что хотели. А расцвет власти Владимира Путина - это последний шанс для воспитанников социализма 80-х годов сменить курс.