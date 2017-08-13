EFE: сын президента Венесуэлы пригрозил Трампу захватом Белого дома Если бы США напали на Венесуэлу, то в Нью-Йорк прибыли бы винтовки, — такое заявление, как передаёт EFE, сделал сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра. «Мы бы приехали и взяли Белый дом», — подчеркнул он. При этом сын венесуэльского лидера отметил, что жители его страны не желают ничего подобного, поскольку они никогда не были и не будут воинственным народом. 13 августа 2017 EFE

Капелло обещает вывести Россию на чемпионат мира-2014 Новый тренер российской сборной по футболу итальянец Фабио Капелла надеется вывести команду на чемпионат мира, который пройдет в Бразилии в 2014 году. Первый мачт под руководством нового наставника россияне проведут 7 сентября против Северной Ирландии. 28 июля 2012 EFE

Когда-нибудь Россия поймет необходимость ЕвроПРО Система ПРО Североатлантического альянса частично поставлена на боевое дежурство. Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. При этом глава военного блока отметил, что когда-нибудь Россия осознает необходимость взаимодействия с НАТО, сообщает испанское информационное агентство EFE. 23 мая 2012 EFE

Украина строит замену советскому саркофагу На Украине началось строительство нового саркофага для Чернобыльской АЭС. Как сообщает испанское информационное агентство EFE, в нынешнем защитном колпаке, построенном в советские времена, образовалось много трещин и отверстий, через которые происходит утечка радиоактивной воды. 28 апреля 2012 EFE

Министерство образования оказалось бессильным против Сталина В России разразился скандал в связи с появлением в магазинах тетрадей с изображением Сталина. Некоторые возмущенные граждане потребовали, чтобы Министерство образования распорядилось изъять товар из обращения. Однако, как сообщает EFE, в ведомстве заявили, что не имеют для этого необходимых юридических рычагов. 8 апреля 2012 EFE

Обама пообещал быть более гибким в вопросе ПРО Журналистам удалось услышать часть конфиденциального разговора между президентами США и России, во время которого Обама заявил, что в случае переизбрания он будет более гибким в вопросе ПРО. Как сообщает испанское агентство EFE, Медведев пообещал передать эту информацию Путину. 27 марта 2012 EFE

Ожидания российской оппозиции не оправдались В митинге против Владимира Путина, состоявшемся на Новом Арбате, приняли участие чуть более 20 тысяч сторонников оппозиции. Это значительно меньше, чем планировали его организаторы. Она рассчитывали привлечь 50 тысяч человек. 11 марта 2012 EFE

Открытие Большого театра состоится в октябре 28 октября, после шести лет реставрационных работ, состоится открытие основного здания Большого театра. А уже через несколько дней, 2 ноября, на отреставрированной сцене будет представлена первая премьера сезона - опера Глинки «Руслан и Людмила». 28 августа 2011 EFE

«Девушки Медведева» предпочитают непьющих парней Группа сторонниц Дмитрия Медведева провела в центре Москвы акцию в поддержку предложения президента приравнять пиво к алкогольным напиткам. И их инициатива имела очевидный успех, ведь для поощрения тех, кто отказался от пенного напитка, они разделись до нижнего белья. 7 августа 2011 EFE

Собянин приступил к своему первому большому проекту С конца июня в центре российской столицы ведутся работы по мощению тротуаров. Поэтому москвичам приходится лавировать между горами песка, цемента и прочих материалов. Московский мэр обещает, что работы будут завершены до 25-го октября. Однако не все жители столицы довольны проектом нового мэра по замене асфальта на тротуарную плитку. 27 июля 2011 EFE