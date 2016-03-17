Штайнмайер: Асаду больше не стоит полагаться на превосходство ВКС России

Вывод российских войск из Сирии обладает «потенциалом добавить попутного ветра мирным переговорам в Женеве», заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Donaukurier. Немецкий политик также отметил, что в долгосрочной перспективе Башар Асад и его режим не могут полагаться исключительно на военное превосходство российских ВКС.