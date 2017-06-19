Dnepr24: пламенную речь Саакашвили в Кривом Роге остудили яйцами и зелёнкой

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили продолжает публично «разоблачать» коррупцию среди украинских властей на разных уровнях, и это не всегда гарантирует ему радушный приём, сообщает Dnepr24. В ходе недавнего визита в город Кривой Рог на Днепропетровщине его «пламенная речь» на встрече с горожанами была прервана атакой хулигана, который забросал Саакашвили яйцами и облил зелёнкой. После чего нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции, сообщается в статье.