Dakaractu: Cамолет-разведчик из России заставил парижский аэропорт замереть

Россия совершила наблюдательный полет над парижским аэропортом Шарль-де-Голль, из-за чего в нем почти на час приостановились вылеты и посадки самолетов. Впрочем, уверяет сенегальский информационный портал Dakaractu, никакого ущерба Франции нанесено не было: маневр оговаривался заранее и в расписание внесли изменения, а данные, полученные в результате полета, лишь дополняют информацию, которую может предоставить спутник.