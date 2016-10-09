Dakaractu: Cамолет-разведчик из России заставил парижский аэропорт замереть Россия совершила наблюдательный полет над парижским аэропортом Шарль-де-Голль, из-за чего в нем почти на час приостановились вылеты и посадки самолетов. Впрочем, уверяет сенегальский информационный портал Dakaractu, никакого ущерба Франции нанесено не было: маневр оговаривался заранее и в расписание внесли изменения, а данные, полученные в результате полета, лишь дополняют информацию, которую может предоставить спутник. 9 октября 2016 Dakaractu

Actusen.com: Жители Мали хотят, чтобы Путин «вмешался в их кризис» Несмотря на усилия Франции и ООН граждане Мали не видят конца продолжительному кризису. Пока правительство страны бездействует, ее жители в надежде покончить с неопределенностью хотят призвать Владимира Путина для решения их проблем. С этой целью специально учрежденная комиссия соберет 8 миллионов подписей жителей страны в поддержку российского участия в малийском кризисе. 8 января 2016 Actusen.com

Россия видит руку Greenpeace за арестом «Олега Найденова» Владельцы задержанного траулера «Олег Найденов» настаивают на том, что судно рыбачило на законных основаниях в водах Гвинеи-Бисау. Более того, по мнению российских властей, за арестом корабля стоит международная экологическая организация Greenpeace, пишет Pressafrik. 8 января 2014 Pressafrik