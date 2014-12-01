Dagsavisen: Россия – сверхдержава не только в балете, и это не надо доказывать

В Норвегии произошли два инцидента, которые можно считать прямыми нападками на Россию: в Осло гулом неодобрения встретили исполнение российского гимна, а премьер Норвегии возложила цветы на Майдане. Такое проявление русофобии, пишет политик-социалист в статье на сайте газеты Dagsavisen, ухудшает двусторонние отношения, но в положении России ничего не меняет: она уже три столетия как сверхдержава и не только в балете.