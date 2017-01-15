В интернете произошла утечка финального эпизода четвёртого сезона «Шерлока» в дубляже Первого канала, сообщает DNA. Как полагает автор статьи Руча Шарма, к этому могли быть причастны «российские хакеры».

Russia Today: Фронт идеологической войны против США

Аудитория российского канала RT растет не по дням, а по минутам, уверен индийский журналист издания DNA. Факты телеканала достоверны, а домыслы правдоподобнее, чем у многих американских СМИ. Не удивительно, что RT выигрывает в идеологической войне против морального превосходства Запада во главе с США, считает автор статьи.