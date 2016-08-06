Czech Free Press: России нужен новый Сталин Хотя Владимир Путин и очень много сделал для России, его действий пока не достаточно. Как пишет издание Czech Free Press, если российский президент будет жестко бороться с воровством чиновников, как это делал Иосиф Сталин, то жизнь населения страны начнет улучшаться. 6 августа 2016 Czech Free Press

Чешский журналист: Возрождение Сирии – это победа Путина Благодаря решительному вмешательству России Запад не смог установить в Сирии свой «марионеточный режим», а страна начала «восставать из пепла» на фоне перемирия, пишет Czech Free Press. По мнению автора, военная операция в Сирии увенчалась настоящей «победой» Москвы, которая смогла отстоять интересы своего союзника и свои интересы в регионе, завоевав уважение всего мира. 2 марта 2016 Czech Free Press

Czech Free Press: Сталин опередил Запад с самой прогрессивной Конституцией Большинство западных критиков читало о Сталине лишь клеветнические статейки, написанные по заказу тех, кто боится его даже после смерти и не знаком со сталинской Конституцией 1936 года, которая была тогда самой прогрессивной в мире, пишет Czech Free Press. Хотя именно возвращение к сталинской идее «народной демократии» может стать опорой для нового рывка вперед «из болота деморализации и стагнации», говорится в статье. 7 ноября 2015 Czech Free Press

Чешский журналист о реакции читателей на гибель A321: мне стыдно, что я чех Комментарии к новости о крушении российского самолета показали, что среди чехов оказалось довольно много «отвратительных гиен», готовых позубоскалить над погибшими пассажирами, пишет Czech Free Press. Если СМИ уже удалось разжечь в Чехии такую ненависть к тем, кто просто говорит на другом языке, то это не сулит всей стране в будущем ничего хорошего, предостерегает автор. 3 ноября 2015 Czech Free Press

Czech Free Press: Кризис в России – это обман, придуманный Западом Крича о падении ВВП и кризисе в России, западные политики и экономисты пытаются успокоить граждан в своих странах, теряющих прибыль из-за антироссийских санкций, пишет Czech Free Press. Россия – богатая ресурсами и сильная страна, которую трудности только укрепляют, а временное снижение показателей связано исключительно с процессом реорганизации ее экономики и вовсе не свидетельствует о кризисе, уверен автор. 16 августа 2015 Czech Free Press

Czech Free Press: Россия научит чехов обращению с мусульманами Если Чехия хочет защитить своих граждан от радикалов-исламистов, ей стоит перенять успешный российский опыт, пишет чешский журналист Ладислав Кашука. Многонациональное население России, в том числе мусульманское, живет в мире и согласии, эта страна не ведет грабительских войн и не позволяет радикалам навязывать собственные порядки, подчеркивается в статье. 9 июля 2015 Czech Free Press

Czech Free Press: Путин не повторит на Украине ошибок Милошевича У войны на Балканах и конфликта на Украине много общего, считает Czech Free Press. Оба эти кризиса срежиссировали «заносчивые западные стратеги», которые не гнушаются использовать «самые отвратительные инструменты». Но российская политическая элита усвоила урок Балкан, а президент Владимир Путин имеет четкие политические цели и не повторит просчетов югославского руководства, уверен автор. 17 февраля 2015 Czech Free Press

Чешский журналист: США готовят на Украине кровавую провокацию Журналист Ладислав Кашука не исключает, что Вашингтон может взорвать на территории Украины ядерную бомбу, а потом обвинить в этом Россию. Как он пишет на страницах Czech Free Press, США непременно нужна большая война в Европе, чтобы укрепить доллар и получить полный контроль над ЕС. 19 декабря 2014 Czech Free Press