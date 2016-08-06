Czech Free Press
Czech Free Press: России нужен новый Сталин
Хотя Владимир Путин и очень много сделал для России, его действий пока не достаточно. Как пишет издание Czech Free Press, если российский президент будет жестко бороться с воровством чиновников, как это делал Иосиф Сталин, то жизнь населения страны начнет улучшаться.
Чешский журналист: Возрождение Сирии – это победа Путина
Благодаря решительному вмешательству России Запад не смог установить в Сирии свой «марионеточный режим», а страна начала «восставать из пепла» на фоне перемирия, пишет Czech Free Press. По мнению автора, военная операция в Сирии увенчалась настоящей «победой» Москвы, которая смогла отстоять интересы своего союзника и свои интересы в регионе, завоевав уважение всего мира.
Czech Free Press: Сталин опередил Запад с самой прогрессивной Конституцией
Большинство западных критиков читало о Сталине лишь клеветнические статейки, написанные по заказу тех, кто боится его даже после смерти и не знаком со сталинской Конституцией 1936 года, которая была тогда самой прогрессивной в мире, пишет Czech Free Press. Хотя именно возвращение к сталинской идее «народной демократии» может стать опорой для нового рывка вперед «из болота деморализации и стагнации», говорится в статье.
Чешский журналист о реакции читателей на гибель A321: мне стыдно, что я чех
Комментарии к новости о крушении российского самолета показали, что среди чехов оказалось довольно много «отвратительных гиен», готовых позубоскалить над погибшими пассажирами, пишет Czech Free Press. Если СМИ уже удалось разжечь в Чехии такую ненависть к тем, кто просто говорит на другом языке, то это не сулит всей стране в будущем ничего хорошего, предостерегает автор.
Czech Free Press: Кризис в России – это обман, придуманный Западом
Крича о падении ВВП и кризисе в России, западные политики и экономисты пытаются успокоить граждан в своих странах, теряющих прибыль из-за антироссийских санкций, пишет Czech Free Press. Россия – богатая ресурсами и сильная страна, которую трудности только укрепляют, а временное снижение показателей связано исключительно с процессом реорганизации ее экономики и вовсе не свидетельствует о кризисе, уверен автор.
Czech Free Press: Россия научит чехов обращению с мусульманами
Если Чехия хочет защитить своих граждан от радикалов-исламистов, ей стоит перенять успешный российский опыт, пишет чешский журналист Ладислав Кашука. Многонациональное население России, в том числе мусульманское, живет в мире и согласии, эта страна не ведет грабительских войн и не позволяет радикалам навязывать собственные порядки, подчеркивается в статье.
Czech Free Press: Путин не повторит на Украине ошибок Милошевича
У войны на Балканах и конфликта на Украине много общего, считает Czech Free Press. Оба эти кризиса срежиссировали «заносчивые западные стратеги», которые не гнушаются использовать «самые отвратительные инструменты». Но российская политическая элита усвоила урок Балкан, а президент Владимир Путин имеет четкие политические цели и не повторит просчетов югославского руководства, уверен автор.
Чешский журналист: США готовят на Украине кровавую провокацию
Журналист Ладислав Кашука не исключает, что Вашингтон может взорвать на территории Украины ядерную бомбу, а потом обвинить в этом Россию. Как он пишет на страницах Czech Free Press, США непременно нужна большая война в Европе, чтобы укрепить доллар и получить полный контроль над ЕС.
Czech Free Press: Европа проиграла «дезинформационную» войну
Продолжение дезинформирования населения о событиях на Украине стало бы для представителей большинства европейских стран политическим самоубийством, считает чешский журналист Ладислав Кашука. Как он пишет на портале Czech Free Press, именно поэтому европейские СМИ получили приказ постепенно менять ориентацию и выдавать больше правдивой информации о ситуации в Киеве и на Донбассе.