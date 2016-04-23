Cuatro: Испанец через суд пытается доказать свое родство с Николаем II

Испанец Давид Дуаигуес обратился в суд, чтобы доказать свое родство с династией Романовых, а именно с Николаем II, сообщает Cuatro. Причем, как отмечает испанский канал, в качестве одного из доказательств он предъявляет результаты анализа ДНК, которые показали, что его мать с вероятностью 99,9% является внучкой последнего российского императора.