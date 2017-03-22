Conterpoints: Россия — идеальный козёл отпущения для проигравшей Клинтон

Скандал вокруг предполагаемых «связей» между командой Дональда Трампа и российскими властями стал «золотой жилой» для американских демократов: атакуя президента, они смогли скрыть от публики недостатки своего кандидата Хиллари Клинтон, которые и привели её к поражению, пишет обозреватель Contrepoints Даниэль Жирар. Как полагает Жирар, пока всё говорит о том, что шумиха по поводу команды Трампа — обыкновенная буря в стакане воды, однако она уже сильно осложнила новому президенту жизнь.