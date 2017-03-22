Contrepoints
Conterpoints: Россия — идеальный козёл отпущения для проигравшей Клинтон
Скандал вокруг предполагаемых «связей» между командой Дональда Трампа и российскими властями стал «золотой жилой» для американских демократов: атакуя президента, они смогли скрыть от публики недостатки своего кандидата Хиллари Клинтон, которые и привели её к поражению, пишет обозреватель Contrepoints Даниэль Жирар. Как полагает Жирар, пока всё говорит о том, что шумиха по поводу команды Трампа — обыкновенная буря в стакане воды, однако она уже сильно осложнила новому президенту жизнь.
Contrepoints: Индия хочет вступить в Таможенный союз из-за нефти
Динамично развивающиеся российско-индийские отношения можно объяснить заинтересованностью Индии в нефти и газе России, пишет французское издание Contrepoints. Индия уже заявила о намерении вступить в Таможенный союз, что позволит создать зону свободной торговли между странами.