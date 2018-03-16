Comedy Central: Путина загоняют в угол, а он только смеётся Когда Лондон обвинил Москву в убийстве бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, Путин даже не стал отвлекаться от сельского хозяйства, чтобы выступить с опровержением, удивляется Comedy Central. По мнению телеведущего, после прихода Трампа в Белый дом российский президент стал вести себя «гораздо нахальнее». 16 марта 2018 Comedy Central

Журналист Comedy Central узнал на личном опыте, почему водка — самое страшное оружие КГБ В поисках информации о сотрудничестве Дональда Трампа и Владимира Путина корреспондент Comedy Central Джордан Клеппер вошёл в контакт с бывшим агентом КГБ Джеком Барски. На встрече с экс-разведчиком Клеппер узнал, каким образом российский президент мог завербовать Трампа. Оказалось, что Путин вполне мог «подцепить» американского президента, прибегнув к главному оружию КГБ — водке. 13 августа 2017 Comedy Central

Дорогой Дональд: Comedy Central «добыл» прощальное письмо «преданного южанина» Сешнса Недавно генпрокурор США Дефф Сешнс заявил президенту Дональду Трампу о готовности уйти в отставку, поскольку ему «мешают делать его работу». Ведущий Comedy Central Стивен Колбер раздобыл якобы «просочившееся в прессу заявление» Сешнса, в котором генпрокурор как истинный южанин признаётся в привязанности к американскому лидеру и мечтает однажды попить чаю вместе с Трампом и «тайным другом» — послом России в Америке Сергеем Кисляком. 8 июня 2017 Comedy Central

Daily Show: если бы существовали пришельцы, Трамп бы и их слил Скандал с обвинениями в адрес Дональда Трампа о том, что он якобы поделился с Россией секретными американскими разведданными, нашёл отклик у авторов комедийной программы The Daily Show. Американского президента выставили лидером, неспособным держать язык за зубами и склонным к бахвальству. Если бы Трампу доложили о существовании инопланетян, он бы немедленно раскрыл всем и этот секрет, уверяет ведущий. 16 мая 2017 Comedy Central

Американский комик: русские обвели забывчивого Трампа вокруг пальца... снова Ведущий The Daily Show на канале Comedy Central рассказал, как «забывчивый» Трамп тепло принял российского министра иностранных дел и того самого посла России в США в Овальном кабинете, а российские СМИ потом опубликовали их совместные фотографии. Это обстоятельство привело Белый дом в ярость и показало, что русские, оказывается, «лгут». 13 мая 2017 Comedy Central

Comedy Central устроил Шону Спайсеру детсадовский пресс-брифинг Манерой общаться с журналистами пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер скорее походит на утомлённого воспитателя детского сада, нежели на госслужащего, считает ведущий юмористической передачи The Daily Show Тревор Ной. Создатели программы решили обыграть эту ассоциацию и пригласили Шона Спайсера провести брифинг для детей. Оказалось, что и им не удалось выведать, что же связывает Трампа с Россией. 6 апреля 2017 Comedy Central

Кампания Клинтон напомнила Comedy Central об эпопее «Рокки» Комедианты из Comedy Central решили представить предвыборную кампанию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в стиле фильмов «Рокки». И Хиллари Клинтон, и Рокки Бальбоа столкнулись с серьезным противником – «монстром, которого поддерживает Россия». Для Клинтон таким «монстром» оказался Дональд Трамп. 1 августа 2016 Comedy Central

The Daily Show: Убийство Немцова явило миру «Лорда Владиморта» Убийство Бориса Немцова стало «важной вехой» в эпохе Владимира Путина, убежден ведущий сатирической программы The Daily Show Джон Стюарт. По мнению сатирика, гибель оппозиционера продемонстрировала, что Путин превратился из «эксцентричного диктатора» в настоящего «Лорда Владиморта». 8 марта 2015 Comedy Central

Comedy Central: Русские отняли у хипстеров их любимое пиво Российская компания приобрела бренд пива Pabst blue ribbon. Напиток этой марки раньше ассоциировался с рабочим классом Америки, а с недавних пор стал очень популярен среди хипстеров. Как иронизирует ведущий программы Colbert Report Стивен Кольбер, этой покупкой русские нанесли урон не только «американской легенде», но и хипстерскому движению страны. 25 сентября 2014 Comedy Central

Киссинджер: Ради мира Украине нужно стать мостом между Россией и Западом Попытки России восстановить бывшее влияние Советского Союза не несут прямой угрозы для США. Об этом заявил ветеран американской внешней политики Генри Киссинджер в сатирической новостной передаче Стивена Колберта. Киссинджер заверил, что третьей мировой не будет, но ради мира из Украины нужно сделать мост между Россией и Западом. 13 сентября 2014 Comedy Central