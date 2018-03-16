Comedy Central
Comedy Central: Путина загоняют в угол, а он только смеётся
Когда Лондон обвинил Москву в убийстве бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, Путин даже не стал отвлекаться от сельского хозяйства, чтобы выступить с опровержением, удивляется Comedy Central. По мнению телеведущего, после прихода Трампа в Белый дом российский президент стал вести себя «гораздо нахальнее».
Журналист Comedy Central узнал на личном опыте, почему водка — самое страшное оружие КГБ
В поисках информации о сотрудничестве Дональда Трампа и Владимира Путина корреспондент Comedy Central Джордан Клеппер вошёл в контакт с бывшим агентом КГБ Джеком Барски. На встрече с экс-разведчиком Клеппер узнал, каким образом российский президент мог завербовать Трампа. Оказалось, что Путин вполне мог «подцепить» американского президента, прибегнув к главному оружию КГБ — водке.
Дорогой Дональд: Comedy Central «добыл» прощальное письмо «преданного южанина» Сешнса
Недавно генпрокурор США Дефф Сешнс заявил президенту Дональду Трампу о готовности уйти в отставку, поскольку ему «мешают делать его работу». Ведущий Comedy Central Стивен Колбер раздобыл якобы «просочившееся в прессу заявление» Сешнса, в котором генпрокурор как истинный южанин признаётся в привязанности к американскому лидеру и мечтает однажды попить чаю вместе с Трампом и «тайным другом» — послом России в Америке Сергеем Кисляком.
Daily Show: если бы существовали пришельцы, Трамп бы и их слил
Скандал с обвинениями в адрес Дональда Трампа о том, что он якобы поделился с Россией секретными американскими разведданными, нашёл отклик у авторов комедийной программы The Daily Show. Американского президента выставили лидером, неспособным держать язык за зубами и склонным к бахвальству. Если бы Трампу доложили о существовании инопланетян, он бы немедленно раскрыл всем и этот секрет, уверяет ведущий.
Американский комик: русские обвели забывчивого Трампа вокруг пальца... снова
Ведущий The Daily Show на канале Comedy Central рассказал, как «забывчивый» Трамп тепло принял российского министра иностранных дел и того самого посла России в США в Овальном кабинете, а российские СМИ потом опубликовали их совместные фотографии. Это обстоятельство привело Белый дом в ярость и показало, что русские, оказывается, «лгут».
Comedy Central устроил Шону Спайсеру детсадовский пресс-брифинг
Манерой общаться с журналистами пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер скорее походит на утомлённого воспитателя детского сада, нежели на госслужащего, считает ведущий юмористической передачи The Daily Show Тревор Ной. Создатели программы решили обыграть эту ассоциацию и пригласили Шона Спайсера провести брифинг для детей. Оказалось, что и им не удалось выведать, что же связывает Трампа с Россией.
Кампания Клинтон напомнила Comedy Central об эпопее «Рокки»
Комедианты из Comedy Central решили представить предвыборную кампанию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в стиле фильмов «Рокки». И Хиллари Клинтон, и Рокки Бальбоа столкнулись с серьезным противником – «монстром, которого поддерживает Россия». Для Клинтон таким «монстром» оказался Дональд Трамп.
The Daily Show: Убийство Немцова явило миру «Лорда Владиморта»
Убийство Бориса Немцова стало «важной вехой» в эпохе Владимира Путина, убежден ведущий сатирической программы The Daily Show Джон Стюарт. По мнению сатирика, гибель оппозиционера продемонстрировала, что Путин превратился из «эксцентричного диктатора» в настоящего «Лорда Владиморта».
Comedy Central: Русские отняли у хипстеров их любимое пиво
Российская компания приобрела бренд пива Pabst blue ribbon. Напиток этой марки раньше ассоциировался с рабочим классом Америки, а с недавних пор стал очень популярен среди хипстеров. Как иронизирует ведущий программы Colbert Report Стивен Кольбер, этой покупкой русские нанесли урон не только «американской легенде», но и хипстерскому движению страны.
Киссинджер: Ради мира Украине нужно стать мостом между Россией и Западом
Попытки России восстановить бывшее влияние Советского Союза не несут прямой угрозы для США. Об этом заявил ветеран американской внешней политики Генри Киссинджер в сатирической новостной передаче Стивена Колберта. Киссинджер заверил, что третьей мировой не будет, но ради мира из Украины нужно сделать мост между Россией и Западом.
Daily Show: Пока Обама летал к эстонцам, Путин мог захватить всю Прибалтику
Решение президента Обамы полететь в Эстонию, когда по миру полыхает столько конфликтов, повергает в недоумение ведущего американской юмористической программы The Daily Show Джона Стюарта. По мнению Стюарта, президент США намеренно увиливает от необходимости вывести на чистую воду Владимира Путина, который утверждает, что Россия не участвует в украинском конфликте.