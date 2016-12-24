China.org.cn
China.org: Россия и Китай начали возводить навстречу друг другу мост
В Амурской области дан старт строительству моста Благовещенск-Хэйхэ, длина которого должна составить почти 20 километров, сообщает новостной портал China.org.cn. Создатели проекта надеются, что сооружение поможет увеличить товарооборот между двумя странами.
China.org.cn: Россия и Китай потеснили США на их «заднем дворе»
Рост активности России и Китая в Латинской Америке означает, что США теряют свое влияние в регионе, отмечает эксперт на китайском портале China.org.cn. Однако «новой холодной войны» не предвидится, потому что в современном многополярном мире «задних дворов» и сфер влияния быть не должно вообще – странам выгоднее диалог и сотрудничество.
Китайскому прагматизму недостает российского планирования
При реализации реформ здравоохранения Китаю следуют поучиться у России, считает обозреватель Сhina.org.cn Цуй Хэн. По его мнению, русские хороши в стратегическом планировании. Кроме того, поставив перед собой какую-либо задачу, они настойчиво идут к ней.