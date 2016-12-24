China.org: Россия и Китай начали возводить навстречу друг другу мост В Амурской области дан старт строительству моста Благовещенск-Хэйхэ, длина которого должна составить почти 20 километров, сообщает новостной портал China.org.cn. Создатели проекта надеются, что сооружение поможет увеличить товарооборот между двумя странами. 24 декабря 2016 China.org.cn

China.org.cn: Россия и Китай потеснили США на их «заднем дворе» Рост активности России и Китая в Латинской Америке означает, что США теряют свое влияние в регионе, отмечает эксперт на китайском портале China.org.cn. Однако «новой холодной войны» не предвидится, потому что в современном многополярном мире «задних дворов» и сфер влияния быть не должно вообще – странам выгоднее диалог и сотрудничество. 14 июля 2014 China.org.cn