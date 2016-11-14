Canal Plus: После победы Трампа из США захотела уехать даже «статуя Свободы» В эфире сатирической передачи Les guignols de l’info («Новости с куклами») американская «статуя Свободы» изъявила желание эмигрировать в связи с победой «женоненавистника Трампа» на президентских выборах. Правда, она не решила, куда именно: Франция, Северная Корея и Сирия по разным причинам ей не подошли. 14 ноября 2016 Canal +

Французские куклы посмеялись над сирийскими беженцами Авторы юмористической передачи Les guignols de l’info («Новости с куклами») в новом выпуске решили обратиться к теме миграционного кризиса. В то время как «Франсуа Олланд» пытается подбодрить сирийских нелегальных мигрантов во французском Кале веселыми песнями, обычные французы по-разному справляются с этой проблемой: одни беженцев «усыновляют», а другие – покупают индивидуальные антимигрантские стены венгерского производства. 31 октября 2016 Canal +

Французские куклы помирили «Путина» и «Обаму», показав будущее с Трампом Чтобы показать «Владимиру Путину» и «Бараку Обаме», что будет, если они не смогут договориться, доктор Браун из французской сатирической передачи о куклах Les Guignols de l'Info отправил их «назад в будущее», где Америку возглавляет Дональд Трамп. Наслушавшись речей «будущего президента», считающего атомную бомбу лучшим методом ведения дипломатии, кукольные «Путин» и «Обама» заключили, что «войнушки» пора заканчивать. 14 октября 2016 Canal +

Кукольный Запад признался «Путину» в своей трусости В юмористической передаче Les Guignols de l'Info («Новости с куклами» – французский аналог программы «Куклы») «Владимир Путин» при помощи своих уникальных гипнотических способностей пытается убедить западных лидеров в том, что он не совершал различных злодеяний, в которых его обвиняет международное сообщество. Сила гипноза не срабатывает, однако Запад и так не собирается останавливать Путина, поскольку ему не хватило бы на это смелости. 30 сентября 2016 Canal +

Canal +: Найдена камера RT Ruptly, разбитая во время волнений в Париже Специальный корреспондент передачи Le Petit Journal на канале Canal+ Юго Клеман, освещавший проходящие в Париже акции протеста против нового закона о труде, нашел разбитую камеру, на которой обнаружились кадры со столкновениями между демонстрантами и полицией. В ходе небольшого расследования, Клеман установил, что камера принадлежала работнику видеоагентства Ruptly, входящего в состав RT, а также убедился, что оператор агентства бесстрашно вел съемку в самой гуще событий - за что и поплатился. 16 июня 2016 Canal +

Canal Plus: Французский режиссер раскрыл обман «евромайдана» Французский режиссер Поль Морейра был сторонником «евромайдана». Но чувство, будто его где-то обманули, побудило его провести собственное расследование. Тогда он узнал, что за переворотом стояли поддерживаемые Вашингтоном ультраправые националисты. Документальный фильм Морейры «Украина: Маски революции» был показан по французскому телеканалу Canal +. 2 февраля 2016 Canal +

CANAL +: Путин покоряет россиян улыбкой Джоконды и кокетством Изабель Аджани То, что на Западе кажется китчем, в России встречают на ура, подметил телеканал Canal+, говоря о секрете популярности Владимира Путина. Его имидж выдержан с точностью до миллиметра. С одной стороны президент подчеркнуто старомоден, с другой, не упускает случая очаровать свою аудиторию. На недавней прямой линии он цитировал Александра Дюма, улыбался, как Джоконда, стрелял глазами и опирался щекой о ладонь, наподобие Изабель Аджани, говорится в репортаже. 20 апреля 2015 Canal +

«Депардье» разберется в трагедии во Внуково с помощью трех литров водки В юмористическом шоу на французском ТВ кукольный Жерар Депардье расследует гибель главы Total Кристофа де Маржери. «По просьбе Путина» он выпил три литра водки, чтобы «воссоздать условия трагедии». 24 октября 2014 Canal +

Гибель де Маржери дала французскому ТВ повод для смеха Авторы передачи Les Guignols de l'Info («Новости с куклами» - французский аналог программы «Куклы») посвятили выпуск крушению самолета главы Total Кристофа де Маржери. В обсуждении трагедии принял участие и «Жерар Депардье». Он отметил, что состояние алкогольного опьянения водителя снегоуборочной машины вряд ли могло привести к катастрофе - ведь выходить на работу пьяным в России считается «нормальным». 23 октября 2014 Canal +