CDR: Испанцы не смогли отсудить у России компенсацию по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Стокгольма встал на сторону России и отменил постановление Стокгольмского арбитражного суда, вынесенное по делу ЮКОСа в пользу испанских акционеров, сообщает CDR. Судьи признали, что арбитраж не имеет права выносить решения по подобным делам. Как отмечает интернет-журнал, отмена постановления может укрепить позиции России и в Гаагском международном трибунале, где бывшие акционеры компании пытаются отсудить у нее 50 миллиардов долларов.