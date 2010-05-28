C5N
Крещенские купания в память о Христе
На православный праздник Крещение Господне многие верующие россияне выстроились в очереди у прорубей. Все они несмотря на морозы спешат трижды окунуться в святую воду и очиститься душой и телом.
Легенды и мифы высокой моды
В Москве в Театре Станиславского прошла вечеринка по случаю презентации календаря Pirelli 2011. В этом году фотосъемку провел сам Карл Лагерфельд.
Шедевры Pirelli родом из России
В Москве прошла ежегодная съемка календаря Pirelli. Фотографом был не кто иной, как сам Карл Лагерфельд.
Возраст не помеха отцовству
89-летний россиянин стал отцом во второй раз. Теперь он надеется, что вместе со своим сыном сможет отметить свой 101-й день рождения.
Премьеру с любовью
Студентки журфака МГУ сделали Владимиру Путину незабываемый подарок - пикантный календарь. На нем 12 девушек в нижнем белье признались в любви российскому премьеру.
Русские не чужие на аргентинском празднике
В праздничном параде в честь 200-й годовщины независимости Аргентины приняла участие и многочисленная русская диаспора. Фрагмент трансляции этого праздника был показан на телеканале C5N.
Скандальное видео вызвало фурор
88 депутатам Госдумы РФ удалось проголосовать практически за всех своих отсутствующих коллег. Скандальное видео теперь пользуется большой популярностью не только на телевидении, но и в Сети.