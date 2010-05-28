Крещенские купания в память о Христе На православный праздник Крещение Господне многие верующие россияне выстроились в очереди у прорубей. Все они несмотря на морозы спешат трижды окунуться в святую воду и очиститься душой и телом. 20 января 2011 C5N

Легенды и мифы высокой моды В Москве в Театре Станиславского прошла вечеринка по случаю презентации календаря Pirelli 2011. В этом году фотосъемку провел сам Карл Лагерфельд. 9 декабря 2010 C5N

Шедевры Pirelli родом из России В Москве прошла ежегодная съемка календаря Pirelli. Фотографом был не кто иной, как сам Карл Лагерфельд. 8 декабря 2010 C5N

Возраст не помеха отцовству 89-летний россиянин стал отцом во второй раз. Теперь он надеется, что вместе со своим сыном сможет отметить свой 101-й день рождения. 22 ноября 2010 C5N

Премьеру с любовью Студентки журфака МГУ сделали Владимиру Путину незабываемый подарок - пикантный календарь. На нем 12 девушек в нижнем белье признались в любви российскому премьеру. 8 октября 2010 C5N

Русские не чужие на аргентинском празднике В праздничном параде в честь 200-й годовщины независимости Аргентины приняла участие и многочисленная русская диаспора. Фрагмент трансляции этого праздника был показан на телеканале C5N. 28 мая 2010 C5N