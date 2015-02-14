BNE: «Большая Европа» Путина не даст Китаю разгуляться Российский лидер давно лелеет планы создания «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, пишет Business New Europe. Таким образом, считает издание, Москва надеется объединиться с Евросоюзом, чтобы создать экономическое пространство в противовес Китаю, который постепенно теснит США с позиций мирового лидера. 14 февраля 2015 Business New Europe

BNE: Даже на «мусорном» уровне российская экономика устойчивей других В понижении агентством Standard & Poor’s рейтинга России до уровня мусорного явно видна нечестная игра в угоду США, считает журналист Генри Кирби. Как он пишет на страницах Business New Europe, некоторые основные макроэкономические показатели России намного лучше, чем даже у тех стран, которые принимали против нее санкции. 5 февраля 2015 Business New Europe

Business New Europe: Одной болтовней Киев войну не выиграет В любой неудаче в вооруженном конфликте на востоке страны киевские власти винят только Россию, пишет эксперт по международным отношениям Марк Галеотти. Однако горькая правда в том, что украинское правительство больше занимается болтовней, чем действительно решает вопросы, связанные с функционированием армии, пишет Business New Europe. 27 января 2015 Business New Europe

BNE не верит в преданность украинских пограничников Киеву «Народный губернатор» Луганщины Валерий Болотов беспрепятственно уехал в Россию, а затем вновь пересек украинскую границу, возвращаясь обратно, где ополченцам удалось освободить его от пограничников, пишет Business New Europe. По мнению издания, «легкость», с которой Болотову удавалось пересекать границу, говорит о сотрудничестве пограничников с ополченцами и российскими спецслужбами. 17 мая 2014 Business New Europe

BNE: Пока Россия «воюет» за Украину, Китай осваивает ее «задний двор» В то время как Россия занята борьбой за Украину, Китай «скупает» страны вдоль других ее границ, уверен Business New Europe. В конце прошлого года Пекин щедрой рукой раздал десятки миллиардов долларов инвестиций странам Средней Азии и Восточной Европы, — и даже Украине, хоть в Киеве от этого открещиваются. 3 февраля 2014 Business New Europe

BNE: Путин покажет правительству, как бороться с коррупцией Российскому президенту в последнее время все чаще приходится вступать в спор со своим правительством по поводу того, как лучше управлять страной, пишет Бен Арис для Business New Europe. К этому относятся его недавние жесткие антикоррупционные инициативы, вызвавшие у многих критические замечания. Очевидно, отмечает автор, что Путин раздосадован отсутствием результата в этой сфере и поэтому закручивает гайки. 20 ноября 2013 Business New Europe

BNE: Поправки Путина в УК вернут страну в эпоху вымогательства Российский президент не удовлетворен результатами либерализации уголовного законодательства. Он предлагает вернуть следователям право возбуждать дела по налоговым преступлениям, однако многие эксперты считают, что это ухудшит инвестиционный климат России. 18 ноября 2013 Business New Europe

BNE: «Распад брака» с Китаем грозит России международной изоляцией Цена на поставки газа грозит стать тем камнем преткновения, который разрушит «захватывающий роман» между Россией и Китаем, отмечает Business New Europe. Между тем отношения Москвы с Западом плохи как никогда, и если ей не удастся сохранить дружбу еще и с Пекином, то она вовсе окажется в международной изоляции, уверено издание. 23 сентября 2013 Business New Europe

BNE: Торговая война с Украиной – попытка не пустить Киев в ЕС Развязывание Россией торговой войны с Украиной - попытка не позволить стране подписать договор о свободной торговле с ЕС, считает Business New Europe. Учитывая замедление экономики, а также внесение Россией украинских товаров в список «рисковых», заставит рано или поздно Киев обратиться за помощь к Москве или Брюсселю, считает издание. 15 августа 2013 Business New Europe

За год членства в ВТО Россия зарекомендовала себя опытным игроком Уже в первый год членства в ВТО Россию неоднократно критиковали за протекционистские меры, пишет Business New Europe. При этом страна активно пользовалась своими правами, предусмотренными организацией. По мнению издания, все это свидетельствует о том, что партнеры не воспринимают РФ как новичка в системе. 29 июля 2013 Business New Europe