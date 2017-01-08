Bundesdeutsche Zeitung
BZ: 900 вагонов военной техники спешат из Германии «на войну с Россией»
В немецком Бремерхафене полным ходом идёт подготовка к переброске 3-ей бригады 4-ой пехотной армии США к границам России, сообщает Bundesdeutsche Zeitung. Всю следующую неделю на восток ежедневно будут отправляться три состава с военной техникой, заявил представитель командования бундесвера в федеральной земле Бранденбург. По его словам, для транспортировки потребуются 900 вагонов, а общая длина составов достигнет 14 км.
Bundesdeutsche Zeitung: Наказать Россию за «бесстыдство», но санкции снять
Сельское хозяйство и промышленность Германии отзываются об антироссийских санкциях критически, потому что штрафные меры оказывают на них негативное влияние. Однако присоединение Крыма не должно пройти для Москвы без последствий, а если ослабить санкции, то Путин только «утвердится в своем бесстыдстве», пишет Bundesdeutsche Zeitung.
Bundesdeutsche Zeitung: В мире смеются над «европейским курятником»
Нынешняя Европа демонстрирует слабость, обсуждая различные уступки в отношении лидеров России, Белоруссии или Турции, пишет немецкая Bundesdeutsche Zeitung. Из-за подобного поведения и неспособности своими силами справиться с кризисами европейские страны теряют уважение, отмечает автор и предостерегает от попыток снять с Москвы и Минска санкции ЕС.