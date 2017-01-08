BZ: 900 вагонов военной техники спешат из Германии «на войну с Россией» В немецком Бремерхафене полным ходом идёт подготовка к переброске 3-ей бригады 4-ой пехотной армии США к границам России, сообщает Bundesdeutsche Zeitung. Всю следующую неделю на восток ежедневно будут отправляться три состава с военной техникой, заявил представитель командования бундесвера в федеральной земле Бранденбург. По его словам, для транспортировки потребуются 900 вагонов, а общая длина составов достигнет 14 км. 8 января 2017 Bundesdeutsche Zeitung

Bundesdeutsche Zeitung: Наказать Россию за «бесстыдство», но санкции снять Сельское хозяйство и промышленность Германии отзываются об антироссийских санкциях критически, потому что штрафные меры оказывают на них негативное влияние. Однако присоединение Крыма не должно пройти для Москвы без последствий, а если ослабить санкции, то Путин только «утвердится в своем бесстыдстве», пишет Bundesdeutsche Zeitung. 22 декабря 2015 Bundesdeutsche Zeitung