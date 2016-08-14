Bürgerstimme: Исландия восстановит базу США для борьбы с «российской угрозой» Исландия пополнила ряды «вассалов НАТО», разрешив восстановить у себя в Кефлавике американскую военную базу, пишет Bürgerstimme. Вместо того чтобы сохранить политический нейтралитет, казалось бы сильный северный народ поддался влиянию антироссийской пропаганды Запада, чем обрек себя на неизбежное поражение, полагает автор статьи Йоахим Зондерн. Ведь в конце побеждает только тот, кто достаточно смел, чтобы идти своим путем, подчеркивает немецкий журналист. 14 августа 2016 Buergerstimme

Buergerstimme: Россия уже превзошла США по популярности Россия при Владимире Путине уже «побила» Америку, пишет Buergerstimme. Доверие европейцев к России растет, а США теряют свое влияние в ЕС: страны Евросоюза стремятся к независимости, достичь которой можно, только избавившись от американского господства, уверен автор статьи. 21 марта 2015 Buergerstimme

Buergerstimme: Европейцам промыли мозги и заставили ненавидеть Россию Европейцы одурачены западной пропагандой, пишет Йоахим Зондерн на сайте Buergerstimme. Направляемые Америкой СМИ заставили их возненавидеть не только Владимира Путина, но и всю Россию. При этом граждане ЕС совсем позабыли, что именно США предали Европу и постоянно разжигают все новые войны, сетует автор. 13 февраля 2015 Buergerstimme

Buergestimme: Такие, как Путин, нужны не только в России Миру нужны такие президенты, как Путин: они защищают настоящие демократические ценности и спасают мир от Ходорковских, пишет Buergerstimme. Аресты критиков Кремля в статье тоже поддерживают - они были проплачены провокаторами Запада. 13 октября 2014 Buergerstimme