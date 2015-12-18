Исследования показывают, что современные зрители смотрят различные новостные телеканалы и получают возможность увидеть разные взгляды на одни и те же значимые международные события. Как пишет Broadcast, участники конференции по случаю десятилетнего юбилея телеканала RT считают, что в мире возросла потребность телеаудитории в вещании иностранных каналов.

Broadcast: Для многогранного освещения событий на ТВ нужны женщины

Британское издание Broadcast обеспокоено нехваткой женских голосов на ведущих телевизионных каналах. В основном женщины выступают в сюжетах о здоровье и образе жизни, но никак не о политике. Особенно плохие показатели у ВВС, где почти не оказалось репортеров женского пола - в отличие от канала Russia Today, корреспондентки которого не боятся оказаться в гуще событий.