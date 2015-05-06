Beliefnet: «Ассанж распространяет российскую пропаганду», «Ассанж как Джордж Буш-младший» и прочий бред

В своей книге «Файлы Сноудена» автор Люк Хардинг выражает мнение, что предоставление трибуны Джулиану Асснажу на RT – не более чем пропагандистский ход Кремля. Журналист Гарри Бентам видит в этом иронию: западные СМИ дают слово так называемым инакомыслящим, которые на поверку оказываются беглыми преступниками или олигархами. По мнению Бентама, позволяя выражать свои мысли таким, как Ассанж, российские и иранские СМИ делают для свободы слова больше, чем британские и американские вместе взятые.