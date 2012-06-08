«Путин» и «Асад» пожали друг другу руки Международное сообщество продолжает осуждать сирийский режим, обвиняя его в убийстве мирных жителей. Генсек ООН заявил, что лидер страны полностью утратил легитимность. Кроме этого, сообщает бразильский телеканал Band, в Нью-Йорке участники демонстрации снова разыграли «кровавую сценку» в масках Асада и Путина. 8 июня 2012 Band

«Энтерпрайз» совершил прощальный полет Первый американский шаттл «ушел на пенсию». Закрепленный на фюзеляже Боинга-747 челнок «Энтерпрайз» совершил прощальный полет над Нью-Йорком. А между тем, отмечает корреспондент Band, НАСА переживает серьезный кризис. Ведь после закрытия программы шаттлов астронавты могут попасть на МКС только на борту российских «Союзов». 28 апреля 2012 Band

Медведев и Ромни обменялись «любезностями» Дмитрий Медведев посоветовал республиканцу Митту Ромни обратить внимание на то, что холодная война давно окончилась, ответив, таким образом, на антироссийскую риторику американца, отмечает бразильский телеканал Band. Об этом российский президент заявил во время сеульского саммита по ядерной безопасности. 28 марта 2012 Band

Россия блокирует меры в защиту сирийцев Сирийская армия продолжает осаду города Хомс – главного оплота оппозиции, сообщает Band. США и ЛАГ предлагают направить в Сирию миротворческий контингент. Однако им необходимо заручиться поддержкой России, которая, как отмечает бразильский телеканал, уже пообещала заблокировать эту инициативу. 15 февраля 2012 Band

Разбившийся Як-42 прослужил 18 лет 43 человека погибли в результате падения самолета, на котором находились игроки хоккейной команды «Локомотив» Ярославль. Как сообщает телеканал Band, самолет Як-42 принадлежал небольшой авиакомпании и к моменту аварии находился в эксплуатации 18 лет. 8 сентября 2011 Band

Торнадо оставил тысячи людей без электричества Тысячи людей остались без электричества в Благовещенске, после того как на город обрушился торнадо. Сотни зданий были повреждены. Один человек погиб. 2 августа 2011 Band

Россия взяла курс на самообеспечение мясом Российские власти объявили о сокращении квот на импорт свинины и курятины. Как сообщает корреспондент телеканала Band, Москва планирует сократить зависимость страны от импортируемого мяса. Однако эта мера может иметь негативные последствия для Бразилии, для которой Россия является основным импортером мясной продукции. 31 июля 2011 Band

Россия вводит эмбарго на мясо из Бразилии Россельхознадзор вводит с 15-го июня запрет на поставки бразильского мяса и курицы из трех штатов страны. Причина этого шага объясняется несоблюдением санитарных норм. Однако бразильские производители считают, что Россия оказывает на Бразилию давление, чтобы получить поддержку при вступлении в ВТО. 5 июня 2011 Band

Дуэт Земли и космоса имени Гагарина В честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос астронавт Кэдди Колман, находясь на Международной космической станции, сыграла на флейте в условиях невесомости. Примечательно, что в дуэте с ней играл музыкант рок-группы Jethro Tull Ян Андерсон, который находился на Земле. 13 апреля 2011 Band

Японская радиация добралась до России В некоторых странах, в том числе в России, в дождевой воде обнаружены радиоактивные вещества с японской АЭС «Фукусима». В органах здравоохранения считают, что в настоящий момент это не представляет опасности, так как уровень радиации еще довольно низкий. 30 марта 2011 Band