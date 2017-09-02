Baltic Times
Baltic Times: генерал Ходжес не верит словам Москвы об учениях «Запад-2017»
Командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что не доверяет данным России о масштабе грядущих военных учений «Запад-2017». Как сообщает The Baltic Times, он призвал Москву пригласить на учения журналистов в качестве наблюдателей.
Baltic Times: Главу Эстонии призвали спасти русский язык от «эстонизации»
Некоммерческая организация «Русская школа в Эстонии» предложила главе прибалтийской республики Керсти Кальюлайд наладить диалог, пишет Baltic Times. В открытом письме представители НКО призвали эстонского президента совместно решить проблемы, с которыми приходится сталкиваться русскоязычному населению страны.
Генерал США: НАТО не успеет защитить Прибалтику от «российской агрессии»
По мнению командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, силы НАТО не успеют защитить Прибалтику от возможной «российской агрессии», пишет Baltic Times. Российской армии потребуется от 36 до 60 часов, чтобы занять столицы всех трех Прибалтийских государств, и силам альянса просто не хватит мобильности.
Премьер Литвы пожаловался на «немецкий шантаж» в связи с мигрантами
Представители Германии «спускают команды сверху» вместо обсуждения темы перераспределения мигрантов и фактически шантажируют упирающихся членов ЕС сокращением финансовой помощи, заявил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс. Эта страна и другие государства Восточной Европы против введения постоянного механизма перераспределения мигрантов, уточняет Baltic Times.