BFM TV: французы изменили национальной кухне с американским бургером Впервые в истории во Франции бургеры по продажам обошли традиционный багет с маслом и ветчиной, сообщает BFM TV. По мнению аналитиков, не угасающая уже третий год подряд «истерия» вокруг бургеров связана с тем, что в этом блюде совмещаются четыре любимых французами продукта: хлеб, мясо, сыр и картофель фри. 21 марта 2018 BFM TV

BFM TV: на ЧМ-2018 в Россию собирается каждый пятый исландец Заявки на билеты предстоящего чемпионата мира по футболу подали 66 тыс. граждан Исландии — то есть пятая часть всего населения страны, сообщает BFM TV. При этом, как отмечается в материале сайта канала, на первенство Европы 2016 года, состоявшееся во Франции, отправилось только 30 тыс. исландских фанатов. 26 февраля 2018 BFM TV

Французский политик: будь у нас закон о фейках, Макрон-президент наказал бы Макрона-кандидата Член Социалистической партии Франции Франсуа Кальфон, иронизируя над объявлением Эммануэля Макрона о скором принятии закона по борьбе с фейковыми новостями, отмечает, что Макрон сам причастен к распространению этих новостей, поскольку он «много всего наобещал» во время предвыборной кампании. Кальфон также считает, что Макрон приобрёл «синдром Саркози»: делает частые заявления и в конце концов в них путается. 4 января 2018 BFM TV

BFM: даже если Меркель устала, без борьбы не уйдёт Хотя политический кризис в ФРГ набирает обороты, Ангелу Меркель рано списывать со счетов, полагает политический обозреватель французского телеканала BFM TV. Несмотря на то что политика компромиссов немецкого канцлера стала причиной недовольства её соратников по партии и роста популярности ультраправых в Германии, страна не может позволить себе новые выборы. К тому же даже уставшая Меркель будет сражаться до конца, уверен эксперт. 21 ноября 2017 BFM TV

BFM TV: «зерновой» прорыв России не даёт покоя западным конкурентам Россия, ещё недавно почти не присутствовавшая на мировом рынке зерна, сегодня становится его главным игроком, отмечает финансовый обозреватель французского телеканала BFM TV. Новое положение России как сельскохозяйственной сверхдержавы серьёзно беспокоит Европу, неспособную конкурировать с российскими ценами на зерно, а также США, которые усматривают в нём угрозу своему влиянию на Ближнем Востоке. 18 ноября 2017 BFM TV

BFM TV: французам больше ненавистен Трамп, чем Путин Согласно опросу, большинство жителей Европы недолюбливают президента США Дональда Трампа, пишет BFM TV. Как отмечает издание, во Франции Трамп стал лидером с самым низким рейтингом. По степени «непопулярности» американский президент обгоняет даже Владимира Путина, которого уважает лишь четверть французов. 3 ноября 2017 BFM TV

BFM TV: Макрон «меняет доктрину» в Сирии — Париж не будет добиваться ухода Асада Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж больше не будет рассматривать уход сирийского лидера Башара Асада со своего поста как «обязательное условие» для своего участия в урегулировании конфликта в Сирии, пишет BFM TV. Как отметил Макрон, оборвав все контакты с Дамаском, Франции так и не удалось добиться каких-либо результатов, и поэтому она пересмотрит свою «доктрину» на сирийском направлении. 14 июля 2017 BFM TV

BFM TV: американцы выжигают Ракку белым фосфором — игнорируя международные нормы Стремясь вытеснить террористов из Ракки, международная коалиция во главе с США применила белый фосфор, сообщает BFM TV. Применение такого оружия вблизи зон проживания гражданского населения запрещено международным правом. Тем не менее это смертоносное вещество распыляют в городе с населением порядка 160 тыс. человек, отмечает BFM TV. 15 июня 2017 BFM TV

BFM: ради Эстонии французы впервые с 1812-го подошли к российским границам 300 французских солдат впервые участвуют в военных учениях Североатлантического альянса в Эстонии, пишет BFM TV. Туда они прибыли, чтобы развеять беспокойство прибалтийских союзников, вызванное соседством с Россией. Как отметил посол России во Франции, так близко к российским границам французские солдаты не подходили со времён наполеоновских завоеваний. 25 мая 2017 BFM TV

BFM: Ле Пен поддерживают в Кремле... и Америке Англоязычные пользователи интернета, особенно американцы, отдают своё предпочтение Марин Ле Пен, сообщает BFM TV. В каждом втором комментарии на тему французских выборов, отправленном с территории США, упоминается Ле Пен. По мнению французского СМИ, вокруг лидера Национального фронта образовался «цифровой шум», который благоприятно сказывается на её предвыборной кампании и «может повлиять на выбор французских избирателей». 17 апреля 2017 BFM TV