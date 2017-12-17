Allehanda
Эксперт по безопасности обрисовал Allehanda, куда завела Швецию «парадигма мира»
На данный момент Швеция абсолютно не готова к полномасштабной войне из-за давно устоявшейся «парадигмы мира», пишет для Allehanda эксперт по политике безопасности Патрик Оксанен. По его мнению, для подготовки к вероятному нападению, которое может произойти и со стороны России, Стокгольму необходимо серьёзно укрепить как армию, так и различные гражданские структуры.
Allehanda объяснила, зачем Москва втыкает натовские флажки в карту Швеции
Изучив доклад начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова, издание Allehanda обратило внимание на то, что Москва считает некоторые области Швеции возможными местами базирования войск НАТО. По мнению издания, такое позиционирование шведских городов и аэропортов является не чем иным, как информационной войной Кремля.