Эксперт по безопасности обрисовал Allehanda, куда завела Швецию «парадигма мира»

На данный момент Швеция абсолютно не готова к полномасштабной войне из-за давно устоявшейся «парадигмы мира», пишет для Allehanda эксперт по политике безопасности Патрик Оксанен. По его мнению, для подготовки к вероятному нападению, которое может произойти и со стороны России, Стокгольму необходимо серьёзно укрепить как армию, так и различные гражданские структуры.