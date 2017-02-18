Aleteia: российская армия не так страшна, как её хотят представить

Вооружённые силы России в последнее время не сходят со страниц западных газет: европейские СМИ вновь говорят о холодной войне и изображают российскую армию «готовой обрушиться на Европу», пишет информационный сайт Aleteia. Между тем, как подчёркивает обозреватель сайта, реальная ситуация в российских войсках отличается «как от западной, так и от российской пропаганды». Журналист попытался как можно объективнее обрисовать для своих читателей, каковы на самом деле наземные силы РФ.